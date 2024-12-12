Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.0 комментариев
Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского
Стало известно о намерении будущего главы ФБР США Пателя расследовать действия Зеленского
Будущий директор ФБР Кэш Пател заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского после вступления в должность, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.
Пател сообщил в подкасте Kash's Corner о планах провести расследование против Зеленского. Как пишет Lenta.ru, Пател намерен выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков и не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения дальнейшей помощи от Вашингтона.
Пател выразил мнение, что Зеленский предоставил недостоверные сведения об обстрелах Польши, когда на территорию страны НАТО залетела ракета. Президент Украины обвинил в этом Россию, однако позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.
В связи с этим будущий глава ФБР считает, что доверять Зеленскому и передавать ему миллиарды долларов помощи США следует с осторожностью, требуя детальных отчетов о расходах.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.
Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отмены 20-миллиардного кредита Украине, который США выделили, путем снятия санкций с замороженных активов России.