Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».16 комментариев
Аферисты выманили у пенсионерки в Петербурге почти 35 млн рублей
Полиция ищет мошенников, обманувших петербурженку на 34,9 млн рублей по телефону
Полиция Выборгского района Петербурга расследует дело о мошенничестве, в результате которого 70-летняя жительница лишилась 34,9 млн рублей.
Полиция Выборгского района Петербурга начала расследование по делу о крупном мошенничестве, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
13 декабря в полицию обратилась 70-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что неизвестный человек по телефону убедил ее передать курьерам деньги под предлогом обеспечения их сохранности.
По словам пострадавшей, мошенники сообщили ей о возможной угрозе для ее сбережений и предложили временно передать средства. В итоге женщина лишилась суммы в размере 34,9 млн рублей. Полиция не уточняет, были это личные накопления или кредитные займы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество в особо крупном размере. Предпринимаются меры для задержания лиц, причастных к преступлению. Правоохранительные органы установливают все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге сотрудник местного главка находился под подозрением в причастности к крупному мошенничеству на 31,5 млн рублей.