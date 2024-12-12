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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 10:54 • Видео

    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку

    100 трлн долларов – такова общая стоимость природных богатств России. Это в два раза больше, чем в США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Именно поэтому Россия занимает особое место в мире. При этом коллективный Запад хочет лишить права развивающиеся страны пройти тот же энергетический путь, который прошли сами. Сечин указывает на провалы зеленой энергетики и на ангажированность нефтяных прогнозов западного агентства МЭА. Подробности

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    Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти

    Джо Байден продолжает создавать «трудное наследство» для администрации Дональда Трампа. Демократы рассматривают введение новых антироссийских санкций в нефтяной сфере. Подобные ограничения могут привести к росту цен на нефть, что вызовет недовольство уже новым президентом Америки внутри США, ухудшит отношения Вашингтона с КНР и Индией, а также еще больше осложнит процесс мирного урегулирования на Украине. Подробности

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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

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    Украина намерена создать для России новую угрозу на Черном море

    В ходе спецоперации Россия почти полностью уничтожила все украинские Военно-морские силы. Однако прямо сейчас Украина активнейшим образом занимается восстановлением с помощью Запада. Какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

      Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

      2 комментария
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Как полонофилия разбудила декабристов

      Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

      12 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Мужики ждут победы

      Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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