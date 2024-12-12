Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

Запад загоняет мировую энергетику в ловушку 100 трлн долларов – такова общая стоимость природных богатств России. Это в два раза больше, чем в США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Именно поэтому Россия занимает особое место в мире. При этом коллективный Запад хочет лишить права развивающиеся страны пройти тот же энергетический путь, который прошли сами. Сечин указывает на провалы зеленой энергетики и на ангажированность нефтяных прогнозов западного агентства МЭА. Подробности Перейти в раздел

Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти Джо Байден продолжает создавать «трудное наследство» для администрации Дональда Трампа. Демократы рассматривают введение новых антироссийских санкций в нефтяной сфере. Подобные ограничения могут привести к росту цен на нефть, что вызовет недовольство уже новым президентом Америки внутри США, ухудшит отношения Вашингтона с КНР и Индией, а также еще больше осложнит процесс мирного урегулирования на Украине. Подробности Перейти в раздел

«Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Байден требует от Украины молодой крови Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

Войну в Сирии продолжил Израиль Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

Зеленский перешел к тактике истеричных метаний Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор. Перейти в раздел