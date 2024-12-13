Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

Европейские страны ссорятся из-за газа Германия до сих пор не отменила газовый сбор, возмущены Австрия, Чехия и Словакия. Немцы еще в 2022 году решили переложить часть возросших затрат на газовом рынке на своих соседей. Вместо того, чтобы поддержать соседние страны, у которых нет доступа к морю, Германия решила заработать, постоянно повышая сумму нового сбора. Вот такую альтернативу предлагает ЕС странам в обмен на то, чтобы они отказались от российского трубопроводного газа. Подробности Перейти в раздел

США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности Перейти в раздел

В освобождении Покровска России поможет зима Положение ВСУ в Покровске становится критическим, сообщают украинские СМИ. Противник без боя отдал ВС России важный укрепрайон под городом, а солдаты отмечают, что на сохранение Покровска у них практически нет шансов. Между тем российские эксперты предупреждают, что освобождение города станет трудной задачей. С какими сложностями предстоит столкнуться российским войскам? Подробности Перейти в раздел

«Миротворцы» позволят Украине подготовиться к новой войне Дональд Трамп предложил разместить европейский контингент на территории Украины. По его мнению, это может помочь обеспечить выполнение договоренностей, которые будут достигнуты между сторонами в ходе переговоров. Однако в экспертном сообществе уверены, что данная идея без учета российских интересов обречена на провал. На что рассчитывает будущий президент США? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Трамп против Украины Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

Байден требует от Украины молодой крови Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

Войну в Сирии продолжил Израиль Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему? Перейти в раздел