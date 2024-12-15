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Неизвестные дроны парализовали аэропорт в Нью-Йорке
Беспилотники закрыли взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт на час
Работа аэропорта Стюарт в Нью-Йорке была парализована из-за неизвестных беспилотников, которые закрыли взлетно-посадочные полосы на час, что вызвало обеспокоенность властей.
Аэропорт Стюарт, расположенный в штате Нью-Йорк, оказался под воздействием неизвестных беспилотников, передает ТАСС. Из-за активности дронов взлетно-посадочные полосы были закрыты на час, что вызвало задержки в работе аэропорта и тревогу среди пассажиров и сотрудников.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выразила свое возмущение ситуацией, заявив: «Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко».
На фоне инцидентов Хокул призвала власти страны оказать федеральную помощь для решения проблемы с неизвестными дронами, которые уже несколько недель беспокоят американцев и нарушают работу гражданской авиации.
До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, которые наблюдают жители США.