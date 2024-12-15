Курдская администрация опасается повторения ситуации Ливии в Сирии

Tекст: Максим Попов

Курдская автономная администрация обеспокоена возможностью повторения ливийского сценария в Сирии после прихода к власти вооруженной оппозиции, сообщает РИА «Новости». Представитель СДС на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад отметил, что вооруженные силы, стремящиеся к свержению режима, имеют разногласия по поводу будущей системы управления.

«У них есть разногласия по тому, какой должна быть новая система управления в Сирии. Мы повторим ливийский сценарий», – заявил Ахмад. Он подчеркнул, что группировка «Хайят тахрир аш-Шам* (запрещена в РФ)» управляет политическим процессом в Дамаске через переходное правительство сроком на три месяца. Однако, несмотря на договоренности о свержении режима, военизированные силы не пришли к единому соглашению по вопросу будущего политического управления.

Как напомнил Ахмад, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, Ливия утратила функционирование как единое государство. В стране возникло противостояние между властями на западе и на востоке, поддерживаемыми ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году на форуме ливийского политического диалога в Женеве была избрана переходная власть, однако запланированные всеобщие выборы до сих пор не состоялись.

До этого сообщалось, что Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС).