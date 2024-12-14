Турция пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии

Tекст: Максим Попов

Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

По информации издания, Анкара расценивает СНС как ответвление Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. «В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты неприятеля)», – заявили радиостанции турецкие чиновники.

Ранее Анкара сообщала о намерении создать на севере Сирии зону безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск.