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    Трамп грозит торговой войной северному соседу
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    16 комментариев
    14 декабря 2024, 06:48 • Новости дня

    Турция пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

    Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Анкара не потерпит поддержки Тель-Авивом «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, заявили турецкие чиновники.

    Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    По информации издания, Анкара расценивает СНС как ответвление Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. «В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты неприятеля)», – заявили радиостанции турецкие чиновники.

    Ранее Анкара сообщала о намерении создать на севере Сирии зону безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск.

    13 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России

    FSNN: Асад приказывал охранять российские базы от исламистов

    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков, сообщают сирийские СМИ.

    Отмечается, что базу в Хмеймиме должны были защищать несколько офицеров, в их числе – генерал Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», передает «Лента.ру» со ссылкой на Free Syria News Network (FSNN).

    Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим якобы приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76. Источник сообщал, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.

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    13 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    FSNN: Несколько Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

    FSNN: Транспортные Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии на российскую авиабазу Хмеймим приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76, сообщает Free Syria News Network (FSNN).

    Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает «Лента.ру» ссылкой на Free Syria News Network (FSNN). Грузовые самолеты приземлились в аэропорту, расположенном в провинции Латакия.

    По данным FSNN, их собственные корреспонденты зафиксировали прибытие самолетов.

    Ранее замглавы МИД Михаил России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов также сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    13 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители деревни Хадер на юге Сирии заявили о желании присоединиться к Израилю, опасаясь прихода к власти суннитской оппозиции в Дамаске.

    Жители друзской деревни Хадер, расположенной на юге Сирии, высказались за присоединение к Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Израиля Kan. Отмечается, что желание присоединиться якобы обусловлено опасениями после возможного прихода к власти в Дамаске суннитской оппозиции.

    На видеозаписи, которая, как утверждается, была сделана во время собрания десятков жителей Хадера, они требовали присоединения к израильским Голанам. «Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона», – цитирует портал Ynet одного из участников встречи.

    Подлинность видео пока не подтверждена, оно активно распространяется в соцсетях. Деревня Хадер расположена в буферной зоне между Сирией и Израилем.

    Ранее Израиль заявлял, что не планирует выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Удары Израиля по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.

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    13 декабря 2024, 08:42 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану

    WSJ: Трамп рассматривает возможность ударов по Ирану для предотвращения ядерного прорыва

    WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану
    @ Charlie Neibergall/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Дональд Трамп рассматривает возможность применения военной силы, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана, что может означать отход от традиционной дипломатии и санкций, отмечает Wall Street Journal.

    Команда президента Трампа рассматривала различные варианты для предотвращения ядерного вооружения Ирана, сообщает Wall Street Journal. Среди предложений обсуждались предположительные воздушные удары по иранским ядерным объектам, что означало бы отход от прежней политики дипломатии и санкций.

    Вопрос о возможных ударах стал более актуальным после падения режима Башара Асада в Сирии и ослабления позиций Ирана в регионе. Недавние сведения о расширении ядерной программы Тегерана усилили внутренние обсуждения в команде Трампа. Тем не менее, все дискуссии оставались на предварительной стадии.

    Во время телефонных бесед с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп выражал обеспокоенность ядерной угрозой со стороны Ирана и искал способы избежать этого. Предлагалось также усилить военное присутствие США на Ближнем Востоке и продать Израилю передовое вооружение, включая бомбы для уничтожения бункеров.

    Альтернативный подход предусматривал использование угроз военной силы в сочетании с санкциями. Такой метод применялся Трампом в отношении КНДР, однако дипломатическое урегулирование не удалось. В 2015 году Иран и международные державы подписали ядерное соглашение, позже США вышли из него при президентстве Трампа, восстановив санкции.

    Ранее Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Иран заявил, что запустил несколько тысяч передовых газовых центрифуг для производства обогащенного урана в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ.

    Между тем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.

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    13 декабря 2024, 22:24 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные нанесли удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По информации телеканала, ударам подверглись командные пункты и военные склады, которые использовались сирийской армией, передает ТАСС.

    Информация о последствиях атаки, в том числе о возможных пострадавших, не приводится.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.

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    13 декабря 2024, 11:04 • Новости дня
    WSJ: Падение режима Асада повысило значимость Украины для России

    WSJ: Падение режима Асада увеличило важность украинского вопроса для России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крах режима Башара Асада в Сирии усилил внимание России к украинскому конфликту, что может сказаться на переговорах с США, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

    Это событие негативно повлияло на статус России как геополитического игрока, вызывая вопросы о будущем роли Москвы в мировых делах, пишет издание. Эксперты считают, что в условиях потери Асада Москва будет уделять больше внимания Украине, передает Lenta.ru.

    Старший аналитик по России в International Crisis Group Олег Игнатов отметил, что «если случай с Сирией что-то значит, то он только увеличивает важность Украины для президента России Владимира Путина».

    Издание также подчеркивает, что ситуация в Сирии может отразиться на возможных переговорах по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Некоторые аналитики полагают, что Москва усилит давление на Украину, чтобы продемонстрировать свою решимость и способность защищать свои интересы в регионе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Сирии потрясло не только Россию, но и весь мир.

    Газета ВЗГЛЯД подробно подробно анализировала, насколько серьезно затронуты российские интересы в Сирии, какие наибольшие риски и вызовы стоят перед Россией и как это может повлиять на проведение специальной военной операции на Украине.

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    13 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    СМИ: Россия ведет переговоры по сохранению баз в Сирии

    ТАСС: Россия ведет переговоры по сохранению баз в Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства, сообщил знакомый с ходом переговоров источник.

    Россия ведет переговоры с представителями новых властей Сирии о сохранении прежнего статуса военных баз в Тартусе и Латакии, сказал собеседник ТАСС.

    «Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме», – добавил источник.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Москва рассчитывает, что ее базы на сирийской территории сохранятся, поскольку они играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом. До этого сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш заявлял, что новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России.

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    14 декабря 2024, 04:56 • Новости дня
    WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев

    WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни, сообщило The Washington Post.

    Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.

    Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.

    Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

    Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.

    До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

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    13 декабря 2024, 08:49 • Новости дня
    Сирийский политик призвал СБ ООН и ЛАГ остановить атаки Израиля

    Сирийский политик Сабра заявил о необходимости поддержки от Совбеза ООН и ЛАГ для сдерживания Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо срочное вмешательство Совбеза ООН и Лиги арабских государств, чтобы остановить неоправданные атаки Израиля на Сирию, заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра.

    Сабра заявил, что Сирии необходима поддержка Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств, чтобы остановить израильские атаки, передает ТАСС.

    «На данном этапе мы не хотим никакой войны ни с одной страной, и поэтому мы просим, чтобы Совет Безопасности и Лига арабских государств срочно вмешались и не позволили Израилю продолжать эти неоправданные атаки», – заявил Сабра.

    По его словам, действия Израиля против Сирии являются агрессией и нарушают международное право. Он отметил, что Израиль пытается помешать Сирии достичь стабильности и суверенитета. По мнению Сабры, необходимо срочное вмешательство международного сообщества для прекращения этих атак.

    Мухаммед Сабра, который ранее возглавлял Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции, подчеркнул важность восстановления дипломатических связей Сирии с арабскими странами и государствами Средиземного моря. Он отметил, что Сирия стремится вернуть себе значимую роль в регионе и наладить отношения с Турцией и Евросоюзом.

    Сабра также считает, что вопрос о любом иностранном военном присутствии на территории Сирии должен решаться через референдум после завершения переходного периода и достижения политической стабильности в стране.

    Ранее Израиль уничтожил весь военный флот Сирии и нанес удары по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.

    Газета Turkiye сообщила, что в Сирии планируется внедрить турецкую модель управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что передел Сирии может перерасти в резню и гражданскую войну.

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    14 декабря 2024, 00:41 • Новости дня
    В Сирии пообещали судить работавших при Асаде военных журналистов

    Власти Сирии заявили о планах судить военных журналистов, работавших при Асаде

    Tекст: Максим Попов

    Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям, заявило о планах привлечь к суду военных журналистов, работавших при бывшем президенте Башаре Асаде.

    Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям страны, пообещало привлечь к судебной ответственности всех военных журналистов, действовавших в интересах прежнего руководства республики, передает ТАСС.

    В ведомстве заявили, что разбирательство коснется всех, кто «прямо или косвенно способствовал пропаганде его преступлений против сирийского народа».

    Целью такого решения в министерстве назвали «восстановление справедливости и привлечение к ответственности всех, кто был причастен к серьезным правонарушениям против народа страны».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков.

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    13 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС в Газе

    Израиль ликвидировал командира ХАМАС по производству оружия в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Аммара Далула, командира ХАМАС, возглавлявшего подразделение по производству оружия, в результате удара по командному центру в школе «Аль-Хуррия» в Газе.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведенной операции в секторе Газа, передает ТАСС. В результате удара по командному центру радикального движения ХАМАС, расположенного в школе «Аль-Хуррия» в городе Газа, был ликвидирован Аммар Далул, командир подразделения по производству оружия.

    Вместе с Далулом были уничтожены еще шесть боевиков, среди которых был участник нападения на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года. Все уничтоженные входили в батальон «Зейтун», ответственный за многочисленные атаки на военнослужащих ЦАХАЛа в секторе Газа.

    Операция была проведена ВВС Израиля после получения точных разведданных от армейской разведки и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК). В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что перед нанесением удара были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦАХАЛ ликвидировал трех командиров ХАМАС в Газе, командира «Хезболлы» на юге Ливана, а также источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.

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    13 декабря 2024, 23:49 • Новости дня
    Израиль атаковал базу ВВС Сирии под Дамаском

    ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска

    Tекст: Максим Попов

    Мощные взрывы прогремели в районе сирийской столицы, сообщил ливанский телеканал Al Manar.

    Отмечается, что взрывы стали следствием ракетного обстрела со стороны Израиля, передает ТАСС.

    Удары, в частности, пришлись по базе ВВС Сирии Думейр, расположенной в 40 км к северо-востоку от Дамаска.

    До этого сообщалось, что Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы

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    14 декабря 2024, 04:16 • Новости дня
    Сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года

    ХТШ готовила свержение Башара Асада с 2019 года

    Tекст: Максим Попов

    Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасан аль-Хамуи рассказал о подготовке наступления.

    Совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года, передает ТАСС со ссылкой на британскую The Guardian.

    По словам главы вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасана аль-Хамуи, в 2019 году, после того как оппозиционные силы понесли значительные территориальные потери, в ХТШ пришли к выводу, что «фундаментальной проблемой является отсутствие объединенного руководства и управления боевыми действиями». После этого в течение пяти лет группировка, «тщательно изучая противника и анализируя его тактику», создавала дисциплинированные и хорошо оснащенные подразделения.

    За год до начала ноябрьского наступления ХТШ установила связь с оппозиционными силами на юге страны, создав центр координации совместных операций. Это позволило вести поход на Дамаск одновременно с севера и юга.

    Аль-Хамуи отметил, что возвращение к нормальной жизни в Сирии будет непростой задачей, однако ХТШ пытается, «насколько это возможно, преодолевать идеологические и религиозные разногласия» между различными объединениями.

    Напомним, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Ранее сообщалось, что Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск, завершив его 24-летнее правление.

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    13 декабря 2024, 12:31 • Новости дня
    США и Турция договорились о необходимости прекращении огня в Газе

    Фидан и Блинкен договорились о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили необходимость скорейшего прекращения огня в Газе, а также роль Турции и США в восстановлении Сирии.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о достигнутой договоренности по вопросу скорейшего прекращения огня в Газе. Фидан подчеркнул важность быстрого достижения мира в регионе, передает ТАСС.

    По его словам, они с Блинкеном обсудили роль США и Турции, а также региональных стран в урегулировании и восстановлении Сирии. По его словам, одной из главных целей является обеспечение стабильности в Сирии и предотвращение доминирования террористических группировок, таких как ИГ(запрещена в России) и Рабочая партия Курдистана( запрещена в Турции).

    Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил достижение согласия между США и Турцией по вопросу урегулирования кризиса в Сирии. Он отметил желание обеих стран видеть в будущем в Сирии инклюзивное и светское правительство, ориентированное на защиту прав женщин и меньшинств.

    Избранный президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации в январе 2025 года.

    Израильский эксперт ранее объяснил быстрый провал «перемирия Байдена».

    Газета Turkiye заявила, что в Сирии планируется внедрить турецкую модель управления. Одной из главных сил оппозиции стала «Сирийская национальная армия», которая является протурецким формированием.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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