Медведев поручил ЕР поддержать производителей компонентов БПЛА

Медведев поручил ЕР разработать меры поддержки производителей компонентов для БПЛА

Tекст: Евгения Караваева

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки отечественных производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

Это поручение дано после посещения стенда Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) на съезде партии. Медведев предложил провести совещание с участием Минпромторга, Минобороны и профильных комитетов парламента для обсуждения изменений.

На стенде ЦБСТ были представлены системы донаведения «Площадь К», системы связи «Гермес» и «Тень», а также российские электродвигатели «Уфимец». Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания спроса на отечественные компоненты, так как в настоящее время отсутствуют требования по их использованию в закупках беспилотников.

ЦБСТ учрежден по инициативе «Единой России» фондом «Наша правда» и ПАО «Промсвязьбанк». Фонд «Эра» оказывает инвестиционную поддержку и помогает в реализации проектов резидентов ЦБСТ, поддержав более 15 проектов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

На XXII съезде «Единой России» ЦБСТ представил более 50 флагманских военных разработок, включая дроны «Скворец» и FPV-дрон «Овод». Александр Сидякин подчеркнул, что ЦБСТ помогает российским разработчикам создавать комплексные и инновационные решения, примером чего является проект «Грань». Эту разработку поддерживает Центр, и она представляет собой устройство, объединяющее в себе функции рации и смартфона для создания защищенных сетей на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что в России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км.



