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Медведев поручил ЕР поддержать производителей компонентов БПЛА
Медведев поручил ЕР разработать меры поддержки производителей компонентов для БПЛА
Глава «Единой России» Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки отечественных производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.
Это поручение дано после посещения стенда Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) на съезде партии. Медведев предложил провести совещание с участием Минпромторга, Минобороны и профильных комитетов парламента для обсуждения изменений.
На стенде ЦБСТ были представлены системы донаведения «Площадь К», системы связи «Гермес» и «Тень», а также российские электродвигатели «Уфимец». Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания спроса на отечественные компоненты, так как в настоящее время отсутствуют требования по их использованию в закупках беспилотников.
ЦБСТ учрежден по инициативе «Единой России» фондом «Наша правда» и ПАО «Промсвязьбанк». Фонд «Эра» оказывает инвестиционную поддержку и помогает в реализации проектов резидентов ЦБСТ, поддержав более 15 проектов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.
На XXII съезде «Единой России» ЦБСТ представил более 50 флагманских военных разработок, включая дроны «Скворец» и FPV-дрон «Овод». Александр Сидякин подчеркнул, что ЦБСТ помогает российским разработчикам создавать комплексные и инновационные решения, примером чего является проект «Грань». Эту разработку поддерживает Центр, и она представляет собой устройство, объединяющее в себе функции рации и смартфона для создания защищенных сетей на фронте.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что в России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км.