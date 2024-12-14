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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 15:26 • Новости дня

    Медведев поручил ЕР поддержать производителей компонентов БПЛА

    Медведев поручил ЕР разработать меры поддержки производителей компонентов для БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава «Единой России» Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки отечественных производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

    Это поручение дано после посещения стенда Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) на съезде партии. Медведев предложил провести совещание с участием Минпромторга, Минобороны и профильных комитетов парламента для обсуждения изменений.

    На стенде ЦБСТ были представлены системы донаведения «Площадь К», системы связи «Гермес» и «Тень», а также российские электродвигатели «Уфимец». Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания спроса на отечественные компоненты, так как в настоящее время отсутствуют требования по их использованию в закупках беспилотников.

    ЦБСТ учрежден по инициативе «Единой России» фондом «Наша правда» и ПАО «Промсвязьбанк». Фонд «Эра» оказывает инвестиционную поддержку и помогает в реализации проектов резидентов ЦБСТ, поддержав более 15 проектов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

    На XXII съезде «Единой России» ЦБСТ представил более 50 флагманских военных разработок, включая дроны «Скворец» и FPV-дрон «Овод». Александр Сидякин подчеркнул, что ЦБСТ помогает российским разработчикам создавать комплексные и инновационные решения, примером чего является проект «Грань». Эту разработку поддерживает Центр, и она представляет собой устройство, объединяющее в себе функции рации и смартфона для создания защищенных сетей на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что в России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км.


    13 декабря 2024, 10:36 • Новости дня
    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

    Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    @ defense.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал, сообщило Министерство обороны США.

    Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

    По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

    Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

    Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

    «Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом», – заявил генерал Роберт А. Раш и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

    Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    14 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    В России разработали систему «Калинка» для пеленгации Starlink

    В России разработали систему «Калинка» для вычисления сигналов Starlink

    В России разработали систему «Калинка» для пеленгации Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

    Система мониторинга «Калинка» разработана в России и проходит боевые испытания. Она применяется в том числе для вычисления безэкипажных катеров и дронов «Баба-яга», передает ТАСС со ссылкой на Андрея Безрукова.

    «Вычисление безэкипажных катеров осуществлялось визуальным методом. После взаимодействия с АНО «ЦБСТ» было предложено усовершенствование этой работы за счет системы поиска терминалов Starlink. Безэкипажные катера работают через них, как и дроны «Баба-яга». Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемета. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», – сказал Безруков на XXII съезде партии «Единая Россия».

    Ранее стало известно о планах Пентагона разместить на Украине терминалы Starlink для управления дронами.

    Между тем российская спутниковая система связи, аналог Starlink, начнет функционировать к 2030 году, возможно, даже раньше, в 2028–2029 годах.

    Российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink от SpaceX Илона Маска.

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    13 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Медведев призвал Украину смирить гордыню и «изгнать демонов»

    Медведев призвал Украину «изгнать демонов политического украинства»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Украине необходимо сделать выбор между союзом с Россией и исчезновением с карты мира, указал Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

    Он подчеркнул, что от украинцев не требуется жертвовать собой ради свободы, и призвал их смирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и «изгнать демонов политического украинства»

    Попытки разъединить русских и украинцев являются бессмысленными, исторически несостоятельными и преступными, указал Медведев.

    «Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас», – заявил Медведев.

    По мнению Медведева, неонацистские силы на Украине также не смогут добиться успеха в текущей ситуации. Он выразил уверенность, что их действия обречены на провал и приведут только к обострению внутренних проблем в стране.

    Ранее Медведев заявлял, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной при условии, что Киев признает современные реалии и предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным.

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    13 декабря 2024, 17:03 • Новости дня
    New York Times спрогнозировала сроки окончания конфликта на Украине

    NYT: В 2025 году ожидаются переговоры по Украине, что усложнит ситуацию для Киева

    New York Times спрогнозировала сроки окончания конфликта на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Следующий год станет годом переговоров по Украине, что может оказаться неблагоприятным для Киева из-за территориальных потерь и истощения ресурсов, прогнозирует The New York Times.

    New York Times прогнозирует, что следующий год станет годом переговоров по Украине, что сулит Киеву неблагоприятные перспективы в связи с территориальными потерями и возможным истощением ресурса. Газета подчеркивает, что война на Украине, вероятно, завершится в следующем году. «Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров», – утверждается в статье.

    Издание отмечает, что победа Дональда Трампа на выборах может ускорить переговорный процесс. По мнению издания, это плохие новости для Украины, поскольку российские силы продолжают продвигаться, а украинские разведведомства опасаются скорого истощения военной силы страны.

    Тем временем Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он занимал пост президента США вместо Джо Байдена. Трамп подчеркивает, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что конфликт слишком сложен для решения за один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия провела 15 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и инфраструктуры военно-промышленного украинского комплекса. Дмитрий Медведев заявил, что украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией. После массированного удара по энергетической инфраструктуре Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран в объеме более 13,4 тыс. МВт в час, включая поставки из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

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    12 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    Рютте призвал ЕС направить часть пенсий на военные нужды

    Рютте предложил использовать пенсии для военных расходов НАТО в Европе

    Рютте призвал ЕС направить часть пенсий на военные нужды
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте предложил выделить часть пенсий и соцвыплат в Европе для увеличения военных расходов альянса, выступая в Фонде Карнеги.

    По его словам, европейские государства выделяют значительные средства на социальные нужды и могут направить часть из них на укрепление оборонного потенциала, сообщает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что страны-члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до более чем 3% от ВВП. Он напомнил, что во время холодной войны государства альянса тратили значительно больше этого уровня на оборонные нужды, что помогло добиться победы в той геополитической конфронтации. Это высказывание стало первым в постхолодновоенном периоде, когда руководитель НАТО предложил использовать социальные средства для военных нужд.

    Генсек отметил, что необходимость укрепления обороны становится все более актуальной на фоне современных глобальных вызовов и угроз. Он призвал государства ЕС пересмотреть свои бюджеты и найти возможность для дополнительных инвестиций в военную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Украина получает 99% своей военной помощи от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддерживать Киев.

    Ранее иранский МИД обвинил генсека НАТО в провокации войны из-за заявлений о рисках со стороны Ирана и Китая в случае завершения украинского конфликта в пользу России.

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    12 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

    Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев заявил, что ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, а последствия текущих событий в стране он назвал безрадостными.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

    Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

    Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

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    13 декабря 2024, 08:18 • Новости дня
    Ростех рассказал о мощи огнеметной системы «Солнцепек»

    Ростех назвал огнеметную систему «Солнцепек» грозным оружием в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» от компании «Ростех» признана одним из самых разрушительных видов оружия в зоне СВО из-за своей способности уничтожать все на своем пути.

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» доказала свою эффективность в зоне специальной военной операции, сжигая все, что может сгореть, сообщает РИА «Новости». Представители госкорпорации «Ростех» отметили, что после залпов системы штурмовики практически не встречают сопротивления. Они пояснили, что «Солнцепек» является одним из самых мощных видов российского вооружения, поскольку от его огня практически невозможно укрыться.

    В Ростехе подчеркнули, что термобарические боеприпасы «Солнцепека» обладают всепроникающим поражающим эффектом. Даже если от осколочно-фугасных снарядов можно укрыться в окопах или других защитных сооружениях, для ТОС таких преград не существует. Боеприпас системы создает высокую температуру, сжигая все, что может сгореть, а ударная волна распространяется дальше, чем у обычных снарядов.

    Особенность «Солнцепека» заключается в конструкции боеприпаса: специальный заряд разбрасывает термобарическую смесь и подрывает ее, создавая объемную детонацию. Эта волна может проникать в любые пространства, что делает систему особенно опасной. Несмотря на попытки противника уничтожить машины, благодаря хорошей защищенности и быстрой работе комплекса, случаи вывода ТОС из строя остаются редкими.

    Ростех также сообщает о регулярных поставках «Солнцепеков» в войска, что свидетельствует о важности и востребованности данной техники на поле боя. Однако противник активно пытается уничтожить эти машины, что подчеркивает их значимость в современных военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили до 45 военных ВСУ ударом «Солнцепека» в Волновахском районе, ранее ВС России поразили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в районе Работино, а также поразили скопления ВСУ в Харьковской области.

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    12 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Медведев допустил переговоры по Украине с Трампом

    Медведев озвучил условия для переговоров по Украине с администрацией Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Дмитрий Медведев заявил о возможности переговоров по Украине с администрацией Дональда Трампа, если будут решены вопросы, вызывающие обеспокоенность России.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине с участием команды избранного президента США Дональда Трампа возможны, передает ТАСС слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

    Медведев, также являющийся председателем партии «Единая Россия», выразил мнение журналистам, отметив сложившуюся на территории Украины реальную ситуацию и изменения в Конституции России.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что основными условиями для возможных переговоров являются ответы на вопросы, поднятые Владимиром Путиным в начале специальной военной операции. Кроме того, Медведев выразил обеспокоенность по поводу развития событий вокруг НАТО и потенциального членства Украины в альянсе. Он отметил, что если все эти вопросы будут урегулированы, то деятельность администрации США может поспособствовать началу переговоров. Однако Медведев добавил, что «до этого надо дожить», подчеркивая сложность текущей геополитической обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета, а глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.

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    12 декабря 2024, 12:45 • Новости дня
    Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

    Медведев привез Си Цзиньпину личное послание от Путина в ходе визита в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече в Пекине передал Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина, а также обсудил вопросы взаимодействия между правящими партиями.

    Медведев в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи Медведев сообщил китайскому лидеру, что привез личное послание от президента РФ Владимира Путина. Медведев выразил радость по поводу новой встречи, отметив, что предыдущая состоялась два года назад, передает ТАСС.

    «Я искренне рад нашей новой встрече. Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», – заявил Медведев.

    Этот визит в Китай стал продолжением многолетнего взаимодействия между Медведевым и Си Цзиньпином. Их первая встреча состоялась в 2008 году, когда Медведев был президентом России, а Си Цзиньпин – зампредседателя КНР. С 2012 года Медведев контактировал с китайским коллегой в должности премьера, а в последние годы – как зампред Совета безопасности и председатель «Единой России».

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил восхищение преобразованием Китая за последние 25 лет в процветающее экономически развитое государство.

    В рамках своего визита Медведев затронул тему международных отношений, отметив, что развитие связей между Россией и Китаем вызывает негативную реакцию у определенных стран.

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    12 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Лукашенко поручил военным спланировать применение «Орешника» Белоруссией

    Лукашенко поручил разместить и спланировать применение комплекса «Орешник» в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявил глава Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

    Муравейко заявил, что Александр Лукашенко поручил вооруженным силам страны обеспечить размещение на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

    Муравейко отметил, что задача заключается не только в размещении комплекса, но и в грамотном планировании его возможного применения. По его словам, эти распоряжения были даны на заседании Совета безопасности страны.

    Журналисты интересовались, сколько таких комплексов будет поставлено в Белоруссию. Муравейко ответил, что эта информация известна лишь президенту России.

    Ранее эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия и комплекса «Орешник» в Белоруссии.

    Президент Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

    Лукашенко также заявил, что Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    12 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил об обновлении морской ядерной группировки России

    Главком ВМФ Моисеев сообщил об обновлении морской группировки ядерных сил РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская Федерация полностью обновила морскую группировку ядерных сил, оставаясь верной приоритетам обеспечения глобальной безопасности страны, заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

    Российская морская группировка ядерных сил полностью обновлена, о чем сообщил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обновление ядерных сил является приоритетом для России, поскольку они остаются гарантом глобальной безопасности страны.

    На пленарном заседании XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» Моисеев отметил сложную военно-политическую обстановку в Арктическом регионе. Он обратил внимание на то, что Арктика становится регионом возможного конфликта, где ведущие мировые государства соперничают за ресурсы Северного Ледовитого океана и контроль над стратегическими коммуникациями.

    Моисеев указал на приостановку сотрудничества с Россией в рамках региональных международных организаций, таких как Арктический совет, и рост иностранного военного присутствия в Арктике. Он также отметил усилия коллективного Запада по затруднению экономической деятельности России в этом регионе, наличие территориально-экономических претензий и стремление зарубежных государств разрешать их без учета интересов России.

    Главком добавил, что в последние годы другие страны, включая США, обновили свои арктические стратегии, в которых закреплена антироссийская направленность и недопустимость национализации Россией Северного морского пути, а также усиливают военное присутствие в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» вышла на ходовые испытания, а ранее стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» также выходил на испытания. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что срок передачи ВМФ стратегической АПЛ «Князь Олег» был определен в марте 2021 года.

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    14 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    В России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления БПЛА

    В России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

    Система оптического подавления беспилотников «Слепыш» с лазерным излучателем проходит полигонные испытания, передает ТАСС. Безруков сообщил, что при попадании лазера в объектив камеры оператор беспилотника или нейросеть дезориентируются.

    «Идет постоянное соревнование между беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Развитие РЭБ вызвало появление дронов с системами машинного зрения. Соответственно, возникла задача поражения элементов машинного зрения, когда ты, например, едешь в пикапе и тебя атакует дрон, тебе нужно поразить его камеру, ослепить ее», – сказал Безруков.

    Излучатель «Слепыша» на расстоянии до 100 метров формирует пятно диаметром один метр. Мощность лазера достаточна, чтобы прожечь бумагу. Испытания показали, что попадание лазера в объектив дезориентирует оператора или приводит к потере цели нейросетью, что дает преимущество военным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали систему «Калинка» для выявления сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км.

    Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных системами защиты и подавления дронов.


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