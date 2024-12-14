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В России разработали систему «Калинка» для пеленгации Starlink
В России разработали систему «Калинка» для вычисления сигналов Starlink
В России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км? сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.
Система мониторинга «Калинка» разработана в России и проходит боевые испытания. Она применяется в том числе для вычисления безэкипажных катеров и дронов «Баба-яга», передает ТАСС со ссылкой на Андрея Безрукова.
«Вычисление безэкипажных катеров осуществлялось визуальным методом. После взаимодействия с АНО «ЦБСТ» было предложено усовершенствование этой работы за счет системы поиска терминалов Starlink. Безэкипажные катера работают через них, как и дроны «Баба-яга». Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемета. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», – сказал Безруков на XXII съезде партии «Единая Россия».
Ранее стало известно о планах Пентагона разместить на Украине терминалы Starlink для управления дронами.
Между тем российская спутниковая система связи, аналог Starlink, начнет функционировать к 2030 году, возможно, даже раньше, в 2028–2029 годах.
Российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink от SpaceX Илона Маска.