В России разработали систему «Калинка» для пеленгации Starlink

В России разработали систему «Калинка» для вычисления сигналов Starlink

Tекст: Мария Иванова

Система мониторинга «Калинка» разработана в России и проходит боевые испытания. Она применяется в том числе для вычисления безэкипажных катеров и дронов «Баба-яга», передает ТАСС со ссылкой на Андрея Безрукова.

«Вычисление безэкипажных катеров осуществлялось визуальным методом. После взаимодействия с АНО «ЦБСТ» было предложено усовершенствование этой работы за счет системы поиска терминалов Starlink. Безэкипажные катера работают через них, как и дроны «Баба-яга». Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемета. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», – сказал Безруков на XXII съезде партии «Единая Россия».

Ранее стало известно о планах Пентагона разместить на Украине терминалы Starlink для управления дронами.

Между тем российская спутниковая система связи, аналог Starlink, начнет функционировать к 2030 году, возможно, даже раньше, в 2028–2029 годах.

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink от SpaceX Илона Маска.