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Шадаев: Дружественные страны заинтересовались российским аналогом Starlink
Шадаев заявил об интересе дружественных стран к российскому спутниковому аналогу Starlink
Российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink от SpaceX Илона Маска, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании думского комитета по информполитике.
По словам министра, страны заинтересованы в этом проекте как в альтернативе американской системе Starlink Илона Маска. «Мы ведем большие консультации с дружественными странами, и они все очень заинтересованы, чтобы как минимум иметь нашу группировку как альтернативу Starlink», – отметил он, передает ТАСС.
Шадаев подчеркнул, что российская спутниковая группировка будет глобальной, предоставляя доступ ко многим сервисам на всей территории земного шара. Однако он отметил, что доступность этих сервисов будет зависеть от местного регулирования. В качестве примера министр привел ситуацию с недоступностью Starlink на территории России.
Министр также выразил надежду на значительный экспортный потенциал новой группировки, добавив, что в настоящий момент первоочередной задачей остается удовлетворение внутренних потребностей России в обеспечении услуг связи.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия намерена создать группировку спутников, которая обеспечит быстрый интернет не только на ее территории, но и в дружественных странах.