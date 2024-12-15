Бывшая сотрудница заявила об отказе в гуманитарной помощи из-за русского языка

Tекст: Максим Попов

Бывшая сотрудница Кураховской городской администрации Алина рассказала РИА «Новости» о случаях отказа в гуманитарной помощи жителям, которые подавали заявления на русском языке.

Она сообщила, что такие указания давались начальником военной администрации в период активных боевых действий. «Ранее я работала в городе Курахово, в Кураховской городской администрации. Мы занимались там разными направлениями. Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», – заявила она.

Алина уточнила, что среди пострадавших от такой практики были и пожилые люди, и маломобильные граждане, которые особенно нуждались в поддержке.

Ранее сообщалось, что российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово.