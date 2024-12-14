Эксперт назвал ключевые моменты в речи Путина на съезде «Единой России»

Политолог Данилин: Владимир Путин видит в героях СВО опору страны

Tекст: Андрей Резчиков

«Особенно выделяется ценностный аспект выступления Владимира Путина на XXII съезде «Единой России». Это слова президента об уверенности, гордости, патриотизме, о том, что задачи, которые стоят перед страной, – цивилизационного масштаба. Россия – это страна-цивилизация, которая объединяет множество народов. Наше единство и многообразие является нашей силой», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Единая Россия» создавалась на основе принципов поддержки единства и многообразия. Сегодня партия последовательно выступает за суверенитет, повышение обороноспособности страны, развитие экономики, за политическое воспитание молодежи, – продолжил эксперт. – Президент подчеркнул, что с момента создания партии в ее рядах были успешные политики и общественные деятели, служившие на благо России».

Партию всегда возглавляли успешные люди. «В 2004-2008 годах «Единую Россию» возглавлял Борис Грызлов, в 2008-2012 сам Владимир Путин, с 2012 – Дмитрий Медведев. Поэтому кадровая политика всегда была сильной стороной партии. Выдвигались лучшие, умеющие брать на себя ответственность за страну, народ, за будущее. Это сегодня особенно важно, поэтому президент подчеркнул, что он ценит поддержку партии большинства и сам оказывает ей поддержку», – добавил Данилин.

На съезде, отметил эксперт, президент говорил об обновлении кадров, в том числе о поиске героев спецоперации, которые хотят служить на благо страны. Президент призвал помогать им получать необходимые знания. «В первую очередь президент видит в героях СВО опору страны. Но Путин также говорит о необходимости дать дорогу молодым, волонтерам», – подчеркнул спикер.

По его словам, в партии уже началась работа по взаимодействию с воинами СВО. «Реализуется проект «Время героев». И его расширение – это дело месяцев трех, не более. Отдельные регионы уже запускают аналогичные проекты», – добавил политолог.

В субботу президент Владимир Путин принял участие в заседании XXII съезда партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия». В своей речи Путин прежде всего поблагодарил всех членов партии и многочисленных сторонников во всех регионах «за напряженную работу в интересах граждан нашей страны, за большой, значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета».

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобожденные регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», – сказал глава государства.

По словам Путина, «Единая Россия», как настоящий лидер, «работает именно там – там, где решается судьба страны, вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу».

Президент попросил обратить особое внимание на кадровую программу «Время героев», не только на включение в общую работу ее выпускников, но и «на саму практику широкого, открытого, прозрачного конкурсного отбора для участия в программе».

«Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен: не подведут и в дальнейшем, будут биться за результат и добиваться его. Но, конечно, хочу и к ним обратиться: для того, чтобы работать на таком уровне, нужно иметь соответствующую компетенцию, нужно двигаться, развиваться, не стоять на месте», – подчеркнул Путин.

Президент предложил расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. «Прошу партию активно включиться в эту работу. Очень рассчитываю на вас, что это будет не формально: нужно работать, искать людей, помогать им организовать свою подготовку», – сказал российский лидер.