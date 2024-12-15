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«Грады» уничтожили технику и силы ВСУ
Расчеты «Град» группировки «Запад» поразили бронетехнику и орудия ВСУ
Российские расчеты РСЗО «Град» успешно атаковали украинскую бронетехнику и артиллерию, используя точные данные беспилотников для поражения целей, сообщили в Минобороны.
Как отметили военные, в ходе выполнения боевых задач артиллерийский полк гвардейской танковой армии уничтожил боевую бронетехнику, артиллерийские орудия и скопление живой силы противника.
«В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО „Град“ артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения СВО», – говорится в сообщении Минобороны.
Удар был нанесен после того, как реактивные системы заняли свои позиции. Точные попадания 122-мм осколочно-фугасных снарядов были подтверждены кадрами объективного контроля, полученными с беспилотников. Эти данные позволили убедиться в успешном поражении заданных районов.