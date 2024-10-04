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    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    6 комментариев
    4 октября 2024, 03:13 • Новости дня

    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС

    Bruegel: Россия в III квартале обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиковданных, следует из данных аналитической компании Bruegel.

    Согласно данным аналитической компании Bruegel, объем поставок российского газа составил 13,3 млрд кубометров, что выше показателей предыдущего квартала и аналогичного периода прошлого года. Доля России в европейском импорте выросла до 19,4%, достигнув максимума со второго квартала 2022 года. передает РИА «Новости».

    Основным каналом поставок для России оставались трубопроводы, по которым за квартал было поставлено 8,6 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в прошлом квартале, и на 13% больше, чем годом ранее. Экспорт сжиженного природного газа составил 4,7 млрд кубометров, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 21% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

    В то же время США уменьшили поставки сжиженного природного газа на 25% за квартал и на треть за год до 9,5 млрд кубометров, опустившись на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. На первом месте по объемам экспорта оставалась Норвегия с 21,7 млрд кубометров, несмотря на снижение поставок на 9% в течение квартала.

    В пятерку ведущих поставщиков газа в ЕС также вошли Алжир и Великобритания. Алжир снизил объемы поставок на 19% до 7 млрд кубометров, тогда как Великобритания увеличила поставки почти на 40%, достигнув 5,1 млрд кубометров.

    Между тем, импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг максимума в 565,7 млн евро, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами, достигнув максимальных показателей с конца зимы.

    Страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов., а сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

    2 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    В Госдепе оказались поражены способностями армии и ОПК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство поразило наращивание работы Российской армии и российского оборонно-промышленного комплекса в последние два года, заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

    «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских Вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», – сказал Кэмпбелл, передает ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон удивила способность российской стороны восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотников, и все это вызывает тревогу.

    США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, там также разделяют это мнение, заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

    В феврале президент России Владимир Путин сообщал, что производство танков в стране выросло в пять раз с начала специальной военной операции.

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    1 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов добавило семерых россиян и две компании, зарегистрированные в России, в санкционный список по киберпреступлениям.

    Это решение обязывает замораживать активы указанных лиц и компаний на территории США, передает ТАСС. Кроме того, американцам и компаниям из США запрещено вступать в деловые отношения с фигурантами списков.

    В санкционный список США внесены Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Яакубец, а также ООО «Солар-инвест» и ООО «Вымпел-содействие», которые, как считает Вашингтон, связаны с хакерской группой Evil Corp.

    Вместе с тем правительство Британии ввело санкции против 16 членов хакерской группировки Evil Corp, которая считается связанной с Россией. В рамках рестрикций введен запрет на въезд на территорию страны, а также предусмотрена заморозка активов в случае их обнаружения. Среди тех, кто попал под санкции, оказался лидер Evil Corp Максим Якубец.

    Ранее ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию».

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    1 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Медведев призвал жителей Запада пожалеть о потраченных на Украину деньгах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что киевскому режиму передано тем или иным образом 242 млрд долларов, налогоплательщикам на Западе следует подумать об этом, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Только одни Соединенные Штаты потратили на поддержку украинской власти 94 млрд долларов, говорилось в заявлении Блинкена, отметил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, посчитайте, сколько полезных вещей можно было бы сделать на эти деньги!» – призвал заместитель председателя СБ России.

    Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

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    2 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России

    Генпрокуратура попросила суд арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan на счетах в России

    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России попросила суд об аресте денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в российских банках, сообщил источник.

    Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, размещенные на счетах банков «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерческий банк «Ситибанк» – российские подразделения крупных американских банков.

    Эта мера является обеспечительной в рамках иска о взыскании 34,7 млрд рублей. Иск направлен против СНБО, Нацбанка и Национального фонда инвестиций Украины, а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает РИА «Новости».

    В иске, по словам источника, указано, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к российской стороне.

    Введение санкций США против Сбербанка в 2022 году и последующая заморозка активов свидетельствуют о совместной стратегии властей США и Украины. По словам источника, захват имущества, в том числе активов «Международного резервного банка», принадлежащего «Сберу», завершился передачей ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

    По данным источника, часть средств, которые были депонированы в иностранной юрисдикции, удерживаются Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank без судебного решения.

    «На корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности 371 млн 961 тыс. 635,39 долларов», – отметил источник ТАСС.

    Указывается, что в «Ситибанке» есть два счета Bank of New York Mellon на 6,2 млрд рублей, а в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» – два счета JP Morgan Chase Bank на 87 млрд 197 млн рублей. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба «Сберу» взыскать всю сумму со счетов Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков – 93,452 млрд рублей.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

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    2 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Венгрия заблокировала новую отправку инструкторов ЕС на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона не дает Европейскому союзу отправить инструкторов и советников для подготовки украинских военных, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Стартовавшая в ноябре 2022 года миссия ЕС по подготовке ВСУ скоро закончится, сейчас обсуждается вопрос о ее продлении и отправке инструкторов и советников на украинскую территорию, сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

    Там они должны участвовать в координации подготовительной миссии повышать ее эффективность. «Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим нет», – пояснил Сийярто.

    Венгрия не готова поддерживать предложение в текущей форме и попросила его переработать.

    До этого Сийярто заявлял, что Венгрия не прекратит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    1 октября 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале администрации Байдена на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кризис на Ближнем Востоке обостряется, а заявления Белого дома демонстрируют неспособность администрации США справиться с ситуацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила в Telegram, что «кровавая драма» в регионе «только набирает обороты». «Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке», – заявила она, отметив, что «невнятные» заявления Белого дома указывают на его полную беспомощность в разрешении текущих конфликтов в регионе. Как подчеркнула Захарова, действия госсекретаря США Энтони Блинкена «привели к десяткам тысяч жертв и тупику».

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз обострилась, когда Израиль на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа нанес удары по Ливану, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и начал проведение полноценной военной операции в стране. Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря.

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    1 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Генпрокуратура подала иск к госорганам Украины и американским банкам

    Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к Киеву и двум банкам США

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск, поданный заместителем генпрокурора России к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», передает РИА «Новости».

    Также иск подан двум американским финансовым учреждениям – The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Иск поступил в суд 30 сентября, однако к рассмотрению его еще не приняли.

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    3 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    В России приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду

    Константин Долгов: Запад постарается наказать Грузию за запрет ЛГБТ-пропаганды

    В России приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подписание председателем парламента Грузии закона о запрете пропаганды ЛГБТ – внутригрузинский процесс. Но Запад в очередной раз вмешается и попытается раскачать ситуацию в республике. Среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – санкции и шантаж членством в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Значительная часть грузинского общества разделяет традиционные ценности. Поэтому решение республики запретить пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в России) абсолютно правильное, и его можно только приветствовать», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он напомнил, что рассмотрение соответствующего закона сопровождалось критикой Тбилиси со стороны Вашингтона и Брюсселя. «Правительство Грузии, несмотря на давление, действует в интересах собственных граждан и страны», – акцентировал собеседник. Впрочем, в государстве есть ярые противники такой позиции.

    Среди них, например, президент Саломе Зурабишвили. «На посту она проявила себя как агент западного влияния. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды», – считает Долгов. Согласно грузинскому законодательству, если глава государства не подписывает какой-либо закон, то право подписать его предоставляется спикеру парламента.

    В США и ЕС решение грузинского правительства осудят, прогнозирует он. «Речь идет о внутригрузинских процессах, и принципиально важно воздержаться от какого-то вмешательства. Но Запад не может позволить себе такого. Поэтому, конечно, мы станем свидетелями дальнейших попыток раскачать ситуацию в Грузии. Западные методички написаны на все случаи жизни», – подчеркнул спикер.

    Собеседник не исключает, что среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – введение санкций, а также шантаж по поводу вступления республики в ЕС. «Членство в Евросоюзе – это не что иное, как пристежка к Западу, к западному влиянию. Они будут этим манипулировать. Остается надеяться, что грузинское правительство не прогнется, а местное население поможет сдержать западный удар», – заключил Долгов.

    Напомним, Грузия запретила ЛГБТ-пропаганду. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом 17 сентября закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили заявил, что «закон основывается на здравомыслии, историческом опыте, многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях», «защищает самые важные ценности – семью и детей». «Грузины не боятся иностранной критики, когда это касается нашей веры, здравомыслия и любви к Родине», – заявил он.

    Парламент Грузии 17 сентября, несмотря на критику Запада, единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Накануне закон отказалась подписать президент Саломе Зурабишвили.

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    4 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Антонов предупредил об угрозе ядерного конфликта из-за США

    Посол России Антонов обвинил администрацию Байдена в угрозе ядерной катастрофы

    Tекст: Вера Басилая

    Решение администрации президента США Джо Байдена по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    В своем интервью программе «Большая игра» на Первом канале Антонов выразил обеспокоенность возможным решением американской администрации поощрять Украину использовать дальнобойные американские системы для ударов вглубь России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такой шаг ведет к эскалации и прокладывает дорогу к ядерному конфликту.

    Антонов отметил важность предотвращения ядерной войны, подчеркнув, что в таком конфликте не будет победителей. Он добавил, что американцы ошибочно полагают, что ядерный конфликт ограничится Европой или Украиной, и ответственность за такое развитие событий лежит на центрах принятия решений, в том числе в США.

    Также Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена толкает мир к ядерной катастрофе. Он отметил, что подобные действия не способствуют миру, и призвал американцев осознать последствия своих действий. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    Посол также сообщил, что пытался объяснить американцам значение слов президента России Владимира Путина относительно ядерной доктрины и новых моментов, включенных в нее.

    «Я призвал американцев, задумайтесь о последствиях, что вы хотите, ради чего вы хотите ввергнуть мир в ядерную катастрофу», – подчеркнул дипломат.

    Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что заявления президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины России были внимательно отфиксированы НАТО, несмотря на риторику Йенса Столтенберга о неизменности политики.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

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    3 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну

    Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

    Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

    Ранее американская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

    Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

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    2 октября 2024, 21:14 • Новости дня
    Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине

    Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США надеются на скорое начало урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация рассчитывает на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    По его словам, в США осознают, что решение украинского кризиса придется искать за столом переговоров, передает ТАСС.

    «И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатического взаимодействия какого-то рода», – сказал Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (организация признана иноагентом в России и включена в перечень нежелательных).

    При этом он не предоставил подробностей о возможных шагах или планах.

    Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Вашингтон ожидал от президента Зеленского концепцию перемирия, а не победы, поскольку Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

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    1 октября 2024, 06:17 • Новости дня
    Южная Корея пригрозила КНДР концом режима в случае использования ядерного оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к концу ее режима, подчеркнув усиление альянса с США и стратегическое командование.

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к ее «концу режима», передает ТАСС. Это заявление прозвучало на торжественном мероприятии в честь Дня вооруженных сил на аэродроме в Соннаме.

    Юн Сок Ель подчеркнул, что в случае ядерной угрозы Южная Корея и США дадут «подавляющий и решительный ответ».

    Президент также отметил, что Северной Корее следует отказаться от иллюзий о защите ядерным оружием, и подчеркнул важность Вашингтонской декларации, которая укрепила альянс между Южной Кореей и США как «основанный на ядерном». Он также добавил, что трехстороннее сотрудничество с Японией будет укреплено.

    Юн Сок Ель объявил, что стратегическое командование Республики Корея, которое начнет работу во вторник, станет ключевым в защите от ядерной угрозы и другого оружия массового поражения КНДР.

    Также он подчеркнул важность сотрудничества этого командования с Стратегическим командованием ВС США, которое отвечает за американский ядерный арсенал. Ожидается, что представители Южной Кореи и США будут обсуждать совместные операции с участием американских стратегических средств.

    Ранее КНДР заявила о праве на стратегические меры из-за американского военного присутствия

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    3 октября 2024, 01:50 • Новости дня
    Лавров обвинил США в нагнетании напряженности в Тайваньском проливе

    Лавров подтвердил поддержку Россией территориальной целостности Китая по вопросу Тайваня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как пишет министр в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Москва и Пекин «выступают с близких позиций в оценке рисков, связанных с продвижением Западом в АТР «индо-тихоокеанского проекта» путем создания там узких военно-дипломатических механизмов, нацеленных на подрыв сложившейся в регионе асеаноцентричной архитектуры безопасности».

    Лавров отметил, что США и их союзники целенаправленно накаляют обстановку в Тайваньском проливе, укрепляя политические и военные связи с Тайванем, что противоречит признанным обязательствам по соблюдению принципа «одного Китая».

    Лавров подчеркнул, что позиция России в поддержку территориальной целостности Китая остается неизменной и многократно подтверждалась на различных уровнях, включая высший.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн долларов на военные нужды Тайваня. Между тем, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно и представляет собой историческое событие, которому невозможно воспрепятствовать.

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    1 октября 2024, 04:43 • Новости дня
    КНДР пригрозила Южной Корее ядерным оружием

    КНДР заявила о праве на стратегические меры из-за американского военного присутствия

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР оставила за собой право на неожиданные стратегические действия в ответ на развертывание США своих стратегических средств на Корейском полуострове, включая появление новых подводных лодок и бомбардировщиков.

    КНДР оставила за собой право на неожиданные стратегические меры в ответ на развертывание американских стратегических средств на юге Корейского полуострова, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Заместитель министра обороны страны Ким Ган Иль заявил, что частое появление американских военных средств стало «дурной привычкой», и предупредил, что КНДР может принять ответные меры в любое время.

    Ким Ган Иль подчеркнул, что недавние действия США, включая отправку новой атомной подводной лодки в порт Пусана и появление бомбардировщика B-1B в связи с парадом в Южной Корее, внимательно отслеживаются Корейской народной армией. Он подчеркнул, что такие действия США заставляют КНДР рассматривать непредсказуемые ответные меры.

    Замминистра отметил, что армия КНДР считает необходимым «иметь дело с США с позиции силы».

    По словам Кима Ган Иля, демонстрация военного потенциала Соединенными Штатами является «психотропным веществом», помогающим Вашингтону сохранить остатки военной репутации и успокаивать союзников, которые опасаются ядерной войны.

    Ранее Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету, она упала через некоторое время после запуска.

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    1 октября 2024, 03:28 • Новости дня
    Пентагон выделил более 2 млрд долларов на ядерные ракеты Trident II D5

    США выделили 2,1 млрд долларов на производство стратегических ракет Trident II D5 и ядерных боеголовок к ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США выделило более двух миллиардов долларов на производство баллистических ракет Trident II D5 и ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7, которые будут запускаться с подводных лодок.

    Как сообщает ТАСС, Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 2,112 млрд долларов. Этот контракт включает в себя производство баллистических ракет Trident II D5, предназначенных для запуска с подводных лодок, а также разработку ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7.

    Контракт также предусматривает поставки этих ракет в Великобританию. Срок завершения работ по данному контракту установлен на 30 сентября 2029 года.

    Помимо этого, Министерство обороны США выделило свыше 1,16 млрд долларов для Lockheed Martin на разработку систем установки ракет Trident II D5 на подводных лодках и создание навигационных узлов. Эти работы необходимо завершить к 29 сентября 2031 года.

    Такое существенное вложение направлено на усиление стратегических возможностей Соединенных Штатов в области подводного ядерного сдерживания и укрепление сотрудничества с Британией в оборонной сфере.

    Ранее сообщалось, что Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5 с подводной лодки.

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