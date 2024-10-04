Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС

Bruegel: Россия в III квартале обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным аналитической компании Bruegel, объем поставок российского газа составил 13,3 млрд кубометров, что выше показателей предыдущего квартала и аналогичного периода прошлого года. Доля России в европейском импорте выросла до 19,4%, достигнув максимума со второго квартала 2022 года. передает РИА «Новости».

Основным каналом поставок для России оставались трубопроводы, по которым за квартал было поставлено 8,6 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в прошлом квартале, и на 13% больше, чем годом ранее. Экспорт сжиженного природного газа составил 4,7 млрд кубометров, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 21% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

В то же время США уменьшили поставки сжиженного природного газа на 25% за квартал и на треть за год до 9,5 млрд кубометров, опустившись на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. На первом месте по объемам экспорта оставалась Норвегия с 21,7 млрд кубометров, несмотря на снижение поставок на 9% в течение квартала.

В пятерку ведущих поставщиков газа в ЕС также вошли Алжир и Великобритания. Алжир снизил объемы поставок на 19% до 7 млрд кубометров, тогда как Великобритания увеличила поставки почти на 40%, достигнув 5,1 млрд кубометров.

Между тем, импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг максимума в 565,7 млн евро, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами, достигнув максимальных показателей с конца зимы.

Страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов., а сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.