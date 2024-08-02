Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.3 комментария
В США объяснили спрос на российский газ в Европе
BI: США сокращают поставки газа в Европу, мешая отказу от российского топлива
Из-за сокращения экспорта американского газа в Европу страны Евросоюза не могут отказаться от поставок российского топлива, пишет газета Business Insider.
Отмечается, что в конце июля Европа импортировала из США 1,5 млн метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 млн тонн, передает RT со ссылкой на Business Insider.
Издание отмечает, что компании США стали чаще отправлять свой метан в страны АТР, где стоимость газа стала выше, что ставит выгоду выше «партнерской помощи».
Ранее сообщалось, что поставки российского газа в страны ЕС продолжают увеличиваться, несмотря на введенные сообществом санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему наблюдается ажиотажный спрос на газ из России и что может затормозить наш газовый экспорт.