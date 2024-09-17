Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума

Евросоюз импортировал российского СПГ на 565,7 млн евро в июле

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 565,7 млн евро, что является максимальным уровнем с конца зимы. В месячном и годовом выражении импорт вырос примерно на 13,5%. Испания стала главным покупателем, увеличив закупки в 2,3 раза до 240,8 млн евро, а Нидерланды повысили импорт на четверть до 57,2 млн евро.

Франция, являясь вторым по величине импортером российского СПГ, сократила свои закупки на 11%, доведя их до 210,4 млн евро, в то время как Бельгия уменьшила импорт вдвое до 47,7 млн евро. В целом за первые семь месяцев года Евросоюз закупил у России СПГ на 4 млрд евро против 5,5 млрд годом ранее. При этом доля российского СПГ в общем объеме поставок в ЕС выросла до 18,6% с 13,3% из-за уменьшения импорта из других источников.

В то же время доходы США от экспорта СПГ в ЕС в июле снизились до 791,4 млн долларов, что является минимумом с ноября 2021 года. Объемы поставок в ЕС упали на 18% за месяц и на треть по сравнению с прошлым годом, что привело к уменьшению доли ЕС в общих поставках СПГ из США с 51,6% в 2023 году до 44,1% в 2024 году. В результате США увеличили поставки в Азию, где доля выросла до 36%.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов.

Однако, как заявил заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт, ЕС сможет стать независимым от российских поставок в скором будущем. В то же время, сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.