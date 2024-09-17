Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.2 комментария
Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума
Евросоюз импортировал российского СПГ на 565,7 млн евро в июле
Импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг 565,7 млн евро, что является максимальным показателем с конца зимы, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами.
Как сообщает РИА «Новости», Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 565,7 млн евро, что является максимальным уровнем с конца зимы. В месячном и годовом выражении импорт вырос примерно на 13,5%. Испания стала главным покупателем, увеличив закупки в 2,3 раза до 240,8 млн евро, а Нидерланды повысили импорт на четверть до 57,2 млн евро.
Франция, являясь вторым по величине импортером российского СПГ, сократила свои закупки на 11%, доведя их до 210,4 млн евро, в то время как Бельгия уменьшила импорт вдвое до 47,7 млн евро. В целом за первые семь месяцев года Евросоюз закупил у России СПГ на 4 млрд евро против 5,5 млрд годом ранее. При этом доля российского СПГ в общем объеме поставок в ЕС выросла до 18,6% с 13,3% из-за уменьшения импорта из других источников.
В то же время доходы США от экспорта СПГ в ЕС в июле снизились до 791,4 млн долларов, что является минимумом с ноября 2021 года. Объемы поставок в ЕС упали на 18% за месяц и на треть по сравнению с прошлым годом, что привело к уменьшению доли ЕС в общих поставках СПГ из США с 51,6% в 2023 году до 44,1% в 2024 году. В результате США увеличили поставки в Азию, где доля выросла до 36%.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов.
Однако, как заявил заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт, ЕС сможет стать независимым от российских поставок в скором будущем. В то же время, сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.