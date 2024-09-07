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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 14:53 • Новости дня

    В США заявили о скорой «независимости» Европы от энергоресурсов из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором будущем Европейский союз сможет стать полностью независимым от поставок российских энергоресурсов, заявил заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт.

    Европа в последние два года смогла достичь больших успехов, пытаясь стать «независимой от России», в этом важную роль сыграло производство СПГ в США, сказал Пайетт, передает РИА «Новости».

    По его словам, 70% американского экспорта СПГ отправлялось на рынок Европы.

    «Мы считаем, что Европа и ЕС полностью избавятся от российской энергии к 2027 году», – подчеркнул он.

    По его словам, диверсификация поставок означает, что в Европе не будет российского трубопроводного газа, российского СПГ, а также не будет российской нефти и угля.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления из Германии о нежелании использовать российский газ через рабочую нитку газопровода «Северный поток» шизофренией.

    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Новости дня
    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы

    В США предъявили обвинение политологу Саймсу и его жене

    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии, об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов в четверг вечером.

    Саймса и его жену обвиняют в «нарушении американских санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По совокупности обвинений каждому из супругов может грозить до 60 лет заключения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о преследовании Саймса в США, отмечал, что Вашингтон устроил «охоту на ведьм».

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    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

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    5 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин назвал фаворита России на выборах президента США

    Путин пошутил о поддержке Харрис на выборах президента США

    Путин назвал фаворита России на выборах президента США
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что американский народ, а не россияне, должен определять фаворитов на выборах президента США.

    «Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа», – указал глава государства.

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    6 сентября 2024, 09:54 • Новости дня
    Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину
    Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела предложил использовать газотранспортную систему чешской стороны в качестве альтернативы украинскому маршруту для поставок газа в восточную Европу, особенно в случае прекращения транзита из России.

    Как заявил чешский министр в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон, Чехия готова принять дополнительные объемы газа из Западной Европы и транспортировать их в страны Восточного блока, передает «Коммерсант».

    По его словам, пропускная способность чешской газотранспортной системы позволяет заместить около 40-42 млн кубических метров газа в сутки, которые в настоящее время поставляются в Европу через Украину.

    Сикела заявил, что использование чешской газотранспортной системы позволит диверсифицировать источники поставок газа и повысить энергетическую безопасность стран Восточной Европы.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что европейская экономика переживает довольно серьезные испытания в связи с отказом от российских энергоносителей, закрываются многие отрасли.

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    4 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными

    Группа европейских юристов раскритиковала механизм антироссийских санкций, назвав его незаконным

    Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа европейских юристов направила открытое письмо институтам Евросоюза с критикой механизма санкций против России.

    По мнению авторов письма, непрерывное продление санкций противоречит решениям судов ЕС, сообщает РБК

    «Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом», – говорится в письме. Юристы предлагают изменить основания для введения ограничений, а также отказаться от практики их автоматического продления.

    Ранее суд ЕС отменил санкции против бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, признав их необоснованными. Однако Совет Евросоюза отказал им в снятии ограничений.

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    6 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Песков: США могут лишиться потребности использовать Россию
    Песков: США могут лишиться потребности использовать Россию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва допускает ситуацию, при которой в США исчезнет потребность использовать Россию и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «И как раз президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», – прокомментировал Песков реакцию американских СМИ на слова российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин пошутил, что Россия «поддерживает» кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис на выборах США. Слова Путина о Харрис ввели в замешательство другого кандидата на пост главы США – Дональда Трампа. Позже Песков объяснил, что для Путина главной является забота о россиянах, а не дела США.

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что в США политики перестали понимать шутки.

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    6 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис

    Американист Дробницкий: Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американские политики перестали понимать шутки. Они плохо образованы и не обладают уверенностью в себе. Даже легкая ирония в их адрес рискует обернуться долгими тирадами о вмешательстве в президентскую гонку, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах президента США.

    «Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американских политиков. Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряли способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы», – считает собеседник.

    «Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

    «Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Как говорится, порою лучше промолчать. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы, и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – заключил Дробницкий.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

    Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

    Между тем высказывание российского лидера уже вызвало в США немалый ажиотаж. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он якобы пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

    Сам кандидат от Республиканской партии оказался в замешательстве от шутки Владимира Путина. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – уточнил он. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».

    Коментарии (8)
    4 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Стали известны подробности санкций США против российских медиа

    Представитель Госдепа Миллер заявил о требовании США к «России сегодня» отчитываться о сотрудниках и имуществе

    Стали известны подробности санкций США против российских медиа
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании должны будут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Кроме того, американский Минфин выпустил специальную лицензию, регулирующую транзакции со СМИ в России.

    «Департамент определил, что «Россия сегодня» и дочерние компании – РИА «Новости», ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik – должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    Он сообщил, что указанные компании должны будут информировать Госдеп «о работающем в США персонале и имуществе». Кроме того, Миллер сказал, что американская сторона не собирается раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против «России сегодня».

    Миллер утверждает, что визовые ограничения распространяются только на тех ее сотрудников, которые, как считают в Вашингтоне, нарушили американское законодательство: «Объявленные нами меры касаются не российских журналистов, а сотрудников организаций, вовлеченных в преступную деятельность, определенную минюстом», – передает ТАСС.

    При этом из обнародованного в среду заявления американского Минфина следует, что под санкции попали главред «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ряд топ-менеджеров. Симоньян названа «центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния».

    В санкционный список включены Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.

    Отметим, что Калашникову и Афанасьевой, которые находятся в России, в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о регистрации иностранных агентов и отмывания средств.

    Минфин США в среду выпустил специальную лицензию, которая разрешает операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России. Поясняется, что «транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены».

    Однако без специального разрешения недопустимы операции с «Первым каналом», «Россией-1», НТВ, компанией «Алгоритм», журналом «Новое Восточное обозрение» и АНО «Диалог».

    Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).

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    7 сентября 2024, 01:25 • Новости дня
    США заметили «военную активность» России вблизи подводных коммуникаций

    CNN: США увидели угрозу повреждения подводных коммуникаций со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии, сообщил телеканал CNN.

    Источники телеканала сообщили, что США якобы заметили подозрительную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и  предположили, что российские военные могут осуществить диверсию и повредить важные участки мировой коммуникационной инфраструктуры. При этом телеканал не приводит никаких доказательств осуществления Россией подобных действий, передает РИА «Новости».

    По информации неназванных источников в американском правительстве, российские корабли якобы патрулируют участки вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, которые находятся вдали от берегов России.

    Кроме того, как утверждает источник, Вашингтон беспокоит усиление активности ВМФ России по всему миру и якобы ведущиеся разработки «военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций». Конкретные доказательства разработки таких операций телеканал также не приводит.

    Ранее страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    5 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»

    Захарова предупредила США об ответных мерах со стороны Москвы в связи с санкциями против «России сегодня»

    Москва предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Действия США против российских СМИ станут основанием для принятия «симметричных и/или асимметричных» ответных мер в отношении американских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что США нарушили обязательства в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ. По ее словам, США «переплюнули сами себя», поскольку на сей раз «даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты». Как отметила Захарова, никто до конца не понимает, против каких журналистов или главных редакторов введены санкции.

    По словам Захаровой, в действиях США есть «и русофобия, и нападение на свободу слова, и дискриминация», а также «грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла».

    Она считает, что действия американских властей являются доказательством «необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру».

    Захарова заявила, что нападки на российские СМИ «с привлечением крупнейших мейнстримных западных изданий» являются результатом операций спецслужб Запада по «стерилизации от инакомыслия» информпространства – пока «национального», но «в перспективе» и «глобального». Она заявила, что новая версия «охоты на ведьм» вызвана желанием ввести «общество в состояние перманентного стресса», развить в нем «фобии лабораторного происхождения» и сформировать «образ скрытого внешнего врага, назначив на эту роль Россию».

    «Правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА «Россия сегодня» и другими российскими ресурсами, остается востребованной», – сказала Захарова.

    Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», заявил, что Демпартия США «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию».

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    5 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

    Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис может замедлить выделение Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС

    Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

    Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    5 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин назвал отказ Германии от использования «Северного потока» шизофренией
    Путин назвал отказ Германии от использования «Северного потока» шизофренией
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления немецкой стороны о нежелании использовать рабочую нитку газопровода «Северный поток» граничат с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на заседании ВЭФ.

    «Получать через территорию Украины (газ) могут, получать через «Турецкий поток» могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря – не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, через рабочую нитку «Северного потока» можно переводить в Германию 27,5 млрд кубометров газа в случае договоренности с Россией.

    Ранее турецкая пресса сообщала, что взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли при сотрудничестве американской, украинской, польской и немецкой сторон.

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    6 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России

    Сингх: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации

    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России
    @ army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение украинским ВС наносить удары вглубь российской территории не поможет Украине противостоять авиации РФ, потому что аэродромы, с которых взлетают боевые самолеты России, находятся вне зоны досягаемости ATACMS, сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх привела данные разведки, согласно которым  90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории.

    «Эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», – цитирует ТАСС Сингх.

    Представитель Минобороны отметила, что стратегическая ценность применения ATACMS очень мала. Она также добавила, что количество ракет у Украины ограничено. Однако Сингх допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь России будут обсуждать на очередном заседании созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    4 сентября 2024, 22:26 • Новости дня
    США предъявили обвинения двум сотрудникам RT

    Прокуратура в США предъявила двум сотрудникам RT обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, которые находятся в России, в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств, сообщил американский министр юстиции США Меррик Гарленд.

    «Утром прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обнародовала обвинения в адрес базирующихся в России сотрудников RT Константина Калашникова и Елены Афанасьевой», – приводит слова Гарленда ТАСС.

    Калашникова и Афанасьеву обвиняют в том, что они якобы принимали участие в схеме по передаче 10 млн онлайн-комментаторам в США. За эти деньги, по версии американской прокуратуры, в соцсетях среди американцев должны были «продвигаться пророссийская пропаганда и дезинформация».

    Власти «изъяли 32 интернет-домена», которые, как утверждается, были задействованы «в злонамеренной кампании влияния под руководством российского правительства». США связывают домены с Агентством социального проектирования, ГК «Структура» и АНО «Диалог», против которых введены санкции.

    Расследование ведет ФБР. Максимальное наказание за нарушение FARA – пять лет лишения свободы, за отмывание средств – 20 лет.

    Напомним, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).

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