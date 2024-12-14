Грузия досталась футболисту

Грузию возглавил многократный чемпион страны по футболу

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу Центризбирком Грузии объявил об избрании нового – шестого – президента страны, им стал депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили. По итогам обработки 100% бюллетеней политик получил более 55% голосов – за него проголосовали 224 члена коллегии выборщиков из 300. В нее кроме депутатов вошли главы местных администраций, а также представители Верховных советов Аджарии и Абхазии.

Кавелашвили был выдвинут в качестве безальтернативного кандидата правящей партией «Грузинская мечта». Четыре оппозиционные силы, прошедшие в парламент по итогам октябрьских выборов, отказались от мандатов, считая итоги голосования сфальсифицированными. Поэтому они не выдвинули своих кандидатов. Для победы в первом туре необходимо было получить две трети голосов. Президентский срок ограничен пятью годами.

Для страны это были первые непрямые выборы президента. По оценке главы ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили, голосование прошло без нарушений. Утром в Тбилиси у здания парламента собрались группы протестующих. Некоторые играли в футбол прямо на снегу на улице и размахивали красными карточками, намекая на спортивную карьеру Кавелашвили, который в составе тбилисского «Динамо» стал шестикратным чемпионом республики, а позже выступал за иностранные клубы, в том числе «Манчестер Сити» и «Спартак-Алания».

Служба госбезопасности Грузии заявила накануне голосования в парламенте, что организаторы акций протеста при координации зарубежных спецслужб планируют сорвать выборы. «Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», – сказал Каландаришвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов. Инаугурация нового президента намечена на 29 декабря. Премьер добавил, что избрание Кавелашвили укрепит государственность и суверенитет страны, внесет важный вклад в сокращение радикализма и поляризации в Грузии.

По итогам парламентских выборов в конце октября «Грузинская мечта» получила более 53% голосов, сохранив свои лидерские позиции. Представители оппозиции отказались признать итоги голосования, а президент Зурабишвили призвала к массовым протестам. Более двух недель на улицы Тбилиси выходили тысячи людей, но в итоге эти акции не привели к отмене итогов голосования. Однако в конце ноября выступления оппозиции возобновились с новой силой после объявления премьер-министром о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Участники массовых акций использовали пиротехнику, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ применяли спецтехнику, в том числе водометы.

В экспертной среде отмечают, что полномочия грузинского президента сильно урезаны, но у Кавелашвили, который не подвержен влиянию со стороны западных элит, есть шанс стать объединяющей фигурой и положить конец внутриполитическому противостоянию в стране.

«У Кавелашвили нет таких связей на Западе, как у Саломе Зурабишвили. Он сторонник правящей партии и очень близкий человек для грузинского руководства, в том числе основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили», – отмечает грузинский политолог Мамука Арешидзе, который поддерживает с Кавелашвили приятельские отношения.

Бойкот выборов со стороны оппозиции не помешает легитимности нового президента. «Оппозиция говорит, что «Грузинская мечта» нелегитимна, потому что якобы эта партия «не признает цивилизованный мир». По мнению оппозиции, легитимной является только Саломе Зурабишвили. На Тбилиси оказывает сильное давление коллективный Запад, который не признает результаты парламентских выборы несмотря на то, что официальной оценки от ОБСЕ пока не поступало», – напомнил собеседник.

Арешидзе подчеркнул, что за грузинской оппозицией стоит «сильное западное лобби». «У меня создается впечатление, что в целом грузинских граждан не интересуют внутриполитические разборки. Главный раздражитель – это крупные геополитические проекты, которые в будущем должны заработать на территории Южного Кавказа. Все это дает повод крупным игрокам бороться между собой на этом пространстве, в том числе в Грузии», – пояснил спикер.

«Кавелашвили не будет подвержен иностранному влиянию. Он давний сторонник правящей команды. Так что Иванишвили больше не допускает ошибок, как это вышло с Зурабишвили»,

– добавляет грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

Бывший футболист – не новичок в политике, он дважды избирался в парламент – в 2016 и 2020 годах – от «Грузинской мечты», а в 2022 году вошел в партийную группу «Сила народа» с жесткой антизападной позицией. В прошлом году эта группа, которая находилась в составе парламентского большинства, подготовила проект закона об иноагентах, который спровоцировал массовые акции протеста.

Кавелашвили также поддерживал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. В 2024 году «Сила народа» стала партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку «Грузинской Мечты», в котором участвовали в том числе и кандидаты от «Силы народа».

Политологи сходятся во мнении, что у Зурабишвили, которая не признает итоги парламентских выборов, нет юридических оснований остаться у власти, поэтому она должна покинуть свой пост по истечении полномочий в конце декабря.

«Если Зурабишвили откажется покидать дворец президента по истечении срока своих полномочий, то ее возьмут под ручки и выведут оттуда.

Это произойдет в конце декабря. Другой вопрос – предпримет ли оппозиция другие радикальные действия? Есть большая опасность новых провокаций вплоть до кровопролития. Но я уверен, что грузинские спецслужбы готовы к любому развитию событий», – считает Гвритишвили.

Новый президент, согласно конституции, обладает ограниченными полномочиями и в основном выполняет посреднические функции. «Если у Зурабишвили была усеченная функция главнокомандующего войсками, то у нового президента и этого не будет. Поэтому в основном президент – это медиатор и участник международной политики», – отметил Арешидзе, не исключив, что Кавелашвили будет поддерживать церковь и традиционные семейные ценности.

Зурабишвили в основном критиковали именно за то, что она не старалась играть роль посредника, предпочитая поддерживать одну сторону. Гвритишвили напомнил, что попытка депутатов объявить импичмент Зурабишвили была связана с тем, что она пыталась превысить свои полномочия, начав совершать зарубежные визиты без согласования с правительством. «Зурабишвили занялась внешней политикой, которая является прерогативой премьер-министра, правительства и парламента», – пояснил спикер.

Избранный президент мог бы стать объединяющей фигурой и положить конец политическому противостоянию в стране, но получится ли у него справиться с этой задачей, сейчас прогнозировать сложно.

«Кавелашвили был популярным футболистом и женат на Тамаре Багратиони, у которой дворянские корни. В Грузии так или иначе очень почитают род Багратиони, поэтому это тоже играет определенную роль. У самого Кавелашвили есть определенные связи, он наделен харизмой и умеет общаться с людьми. Но насколько он сможет взвалить на себя новый груз ответственности, я не могу сказать», – добавил Арешидзе.