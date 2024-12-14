Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».5 комментариев
Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии
ЦИК Грузии: Михаил Кавелашвили избран президентом страны
Центризбирком Грузии сообщил об избрании нового президента, им стал Михаил Кавелашвили.
Как заявили в ЦИК, после обработки 100% бюллетеней стало известно, что за Кавелашвили проголосовали 55,55% избирателей, передает ТАСС.
Ранее в ЦИК Грузии заявили, что выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались группы протестующих.