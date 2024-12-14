Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
Выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.
Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек, передает ТАСС.
К 10.30 мск в процессе голосования приняли участие 170 членов коллегии выборщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста. Зурабишвили ранее заявила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались первые группы протестующих.