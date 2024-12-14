Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Зурабишвили демонстративно прошла мимо митингующих у парламента в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста.
Зурабишвили прошла пешком по проспекту Руставели в окружении охраны, не делая никаких заявлений, передает РИА «Новости».
На вопросы журналистов она коротко ответила, что «идет на работу». Зурабишвили направилась в президентский дворец Орбелиани.
Собравшиеся перед парламентом участники акции протеста с аплодисментами встретили ее появление на проспекте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента, где проходят выборы президента страны, собрались первые группы протестующих.