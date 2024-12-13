Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать резиденцию после срока

Tекст: Денис Тельманов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с телеобращением, заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока ее полномочий 29 декабря, сообщает ТАСС. В своем заявлении она подчеркнула: «Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь». Это заявление прозвучало на фоне предположений и вопросов о дальнейших планах Зурабишвили после завершения ее президентского срока.

Ранее политические аналитики высказывали предположения о возможных сценариях развития событий в Грузии после окончания срока Саломе Зурабишвили. Однако ее недавнее заявление, по всей видимости, опровергает слухи о том, что президент может уйти в отставку или переехать в другую резиденцию. Стоит отметить, что Зурабишвили в последние годы активно участвовала в политической жизни страны, проводя встречи с лидерами других государств и международными организациями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос выселения президента Грузии Саломе Зурабишвили из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря; группа депутатов Европарламента во главе с постоянным докладчиком по Грузии литовкой Расой Юкнявичене способствует нестабильности в стране, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили; США вводят визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции распространяются на примерно 20 человек, сообщил Госдеп.