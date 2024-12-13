США ввели санкции против Грузии

США установили визовые ограничения для грузинских чиновников

Tекст: Антон Антонов

«Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В рамках данной политики запрет будет распространяться в том числе на «тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности».

Американское внешнеполитическое ведомство осудило акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

В заявлении сказано, что США готовят дополнительные меры, включая санкции, для привлечения к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, подрывает демократическое развитие Грузии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты в декабре заявили, что готовы применить дополнительные санкции в отношении Грузии в связи с подавлением протестов грузинскими властями. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупреждал, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте».

С 2009 года США и Грузия являются стратегическими партнерами, однако летом США заявили, что переносят военные учения с Грузией на неопределенный срок из-за «пересмотра отношений».