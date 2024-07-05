Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
США отказались от военных учений с Грузией
США заявили, что на неопределенный срок переносят военные учения с Грузией «Достойный партнер – 2024», намеченные на 25 июля – 6 августа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Пентагон объяснил это политикой «пересмотра отношений» с Грузией из-за закона «О прозрачности иностранного влияния» и обвинений Тбилиси в адрес Запада в требовании от грузинской стороны открыть «второй фронт» против России и содействовании антиправительственным, революционным процессам в стране.
Минобороны Грузии в ответ выразило «сожаление», отметив, что многолетнее военное партнерство «отвечает интересам обеих стран».
В начале июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что возможное сокращение американской военной помощи Грузии плохо отразится не только на интересах Тбилиси, но и на интересах Вашингтона.