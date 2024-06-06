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Премьер-министр Грузии высказался о возможном сокращении американской военной помощи
Возможное сокращение американской военной помощи Грузии плохо отразится не только на интересах Тбилиси, но и на интересах Вашингтона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя предполагаемые санкции США из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», глава грузинского правительства сказал, что для его страны «важно продолжение и углубление сотрудничества с США в военной сфере».
При этом он отметил, что «продолжение такого сотрудничества в равной мере ценно и для Грузии, и для американской стороны».
«Если США уменьшат военную помощь Грузии, то это повредит и нашим, и американским интересам», – сказал Ираклий Кобахидзе.
«Грузино-американским отношениям нужны перезагрузка и оздоровление, – заявил председатель кабмина. – И мы все сделаем для этого».
При этом он призвал Америку к «прагматизму» и «ответным шагам» и поблагодарил посла США в Грузии Робин Даннинган за «конструктивизм и позитивный настрой».
Военную помощь США оказывают Грузии еще с периода правления Эдуарда Шеварднадзе, готовя грузинских солдат и передавая им снаряжение и амуницию. Особенно заметным в последние годы было сотрудничество в сфере береговой охраны и в закупке Грузией у США на десятки миллионов долларов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin).