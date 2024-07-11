НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс

НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым

Tекст: Антон Антонов

НАТО выразило поддержку «праву Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее». Альянс заявил, что будущее Киева должно быть «свободно от внешнего вмешательства». «Будущее Украины – в НАТО», – приводит ТАСС текст декларации.

Альянс приветствовал достигнутый Украиной прогресс и обещал поддерживать ее «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО». При этом указывается, что НАТО «будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия».

Как пояснили в альянсе, принятые на саммите в Вильнюсе «решения НАТО и Совета Украина – НАТО в совокупности с продолжающейся работой союзников» можно рассматривать как «мост к членству в НАТО для Украины». Главы МИД стран НАТО намерены каждый год проводить оценку прогресса реформ на Украине.

Столтенберг заявил, что «формулировка о необратимости – это очень много». Он заверил, что «слова имеют огромное значение, они рождают ожидания, а ожидания рождают амбиции».

В декларации также сообщается, что НАТО создает миссию по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Альянс утвердил решения о назначении старшего гражданского представителя для Украины и о создании центра анализа украинского конфликта для изучения и применения полученного опыта. Кроме того, на саммите достигнута договоренность предоставить 40 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году.

НАТО заявило, что поддержит Украину в создании сил, якобы способных победить Россию и сдерживать ее в будущем. Также государства НАТО собираются оказывать Киеву «политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку».

Столтенберг отметил, что НАТО взяло на себя координацию основной части военных поставок Киеву. При этом он считает, что это не сделает альянс стороной конфликта на Украине.

Напомним, НАТО утверждает, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. В итоговой декларации саммита Россия упомянута 43 раза, а Украина – 64.