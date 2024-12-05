США собрались ввести новые санкции против Грузии

Блинкен сообщил о планах США ввести новые санкции из-за подавления протестов в Грузии

Tекст: Антон Антонов

Блинкен заявил о солидарности США с народом Грузии и подчеркнул, что Вашингтон готов привлечь к ответственности тех, кто «подрывает демократические процессы», в том числе «право грузинских граждан на свободу мирных собраний», передает РИА «Новости».

«В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты готовятся сейчас задействовать имеющиеся у нас инструменты, включая дополнительные санкции», – говорится в заявлении Блинкена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Данниган заявил, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте», и еще одно такое решение может привести к пересмотру позиций Грузии в отношениях с Америкой. Кобахидзе обвинил США в разрушении отношений.

С 2009 года две страны являются стратегическими партнерами. Однако летом США заявили, что на неопределенный срок переносят военные учения с Грузией из-за «пересмотра отношений».

При этом грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе настроен оптимистично в плане потепления грузино-американских отношений при президенте Дональде Трампе из-за идеологических совпадений его администрации и правительства Грузии.

