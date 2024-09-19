Грузия отказалась от опекунства США

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди», комментируя проблемы в грузино-американских отношениях, глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что «Грузия наблюдает вызывающее сожаление отношение к себе, так как не считает происходящее соответствующим стратегическому партнерству».

«Для перезагрузки двусторонних отношений важно прекратить нас ложно обвинять и отказаться от нарративов против властей и народа Грузии», – сказал он.

По словам Шалвы Папуашвили, «Грузия ищет партнеров, а не опекунов».

«Если кто-то хочет быть нашим опекуном и водить, как посчитает нужным, так не получится. Это не работает на протяжении всей истории нашей государственности, насчитывающей три тысячи лет, – заявил председатель парламента Грузии. – На протяжении всей истории многие большие государства допускали одни и те же ошибки по отношению к Грузии, понимая дружбу как навязывание собственных интересов».

«Мы выступаем за открытые и добросовестные отношения. Невозможно, чтобы так продолжалось, когда мы делаем все для наших партнеров, а в ответ получаем санкции, в том числе против наших полицейских, на основании ложной информации, и нам даже не считают нужным предоставить доказательства», – отметил председатель парламента.

Шалва Папуашвили напомнил, что ранее США санкционировали четверо грузинских судей.

«Когда я спросил у экс-посла (Келли Дегнан), за что их санкционировали, она ответила, что прочитала (об их прегрешениях) в грузинской прессе», – сказал он.

«Так относиться к нам нельзя. Это не стратегическое партнерство. Мы свое партнерство показывали всем повсюду на земле. Показывали отношение грузин к дружбе. Мы хотим в ответ такого же отношения», – заявил Шалва Папуашвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Данниган заявил, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте».

По его словам, «еще одно такое решение со стороны США, и, возможно, со стороны Грузии произойдет существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».

С 2009 года две страны являются стратегическими партнерами.