Грузия обвинила США в разрушении отношений

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Принципиально неприемлемо такое отношение к нам со стороны стратегического партнера. Решение США ввести санкции направлено на разрушение грузино-американских отношений», – сказал Кобахидзе.

По словам главы грузинского кабмина, подобные действия не способствуют перезагрузке. Кобахидзе отметил, что отношения между двумя странами испортились в последние четыре года. «Сложности вызваны в основном действиями экс-посла» США Келли Дегнан, сказал премьер.

Он заявил, что поэтому и выступает за перезагрузку, «для чего нужны здоровые и справедливые подходы, а санкции этому не способствуют». Кобахидзе отметил, что среди попавших под санкции в Грузии – два высоких чина полиции, которые «сражались в августе 2008 года».

«Это очень оскорбительно для нашего государства и принципиально неприемлемо», – заявил он. Кобахидзе подтвердил, что накануне сказал послу США Робин Данниган, что продолжение подобных шагов со стороны США приведет к обсуждению «пересмотра определенных позиций» со стороны Тбилиси.

Премьер призвал американскую сторону действовать «рационально и справедливо во благо двусторонних отношений».