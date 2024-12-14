Протестующие в Тбилиси собрались у здания парламента из-за выборов президента

Tекст: Александра Юдина

Первые группы протестующих собрались у парламента Грузии, где в субботу проходят выборы президента страны, передает РИА «Новости».

Несколько сотен человек с дудками и флагами Грузии находятся у здания парламента, подходы к которому взяты под контроль полицией, а движение по проспекту Руставели перекрыто.

Голосование началось в 8.00 по московскому времени и продлится до 13.00. Впервые в истории Грузии президента избирает не народ, а избирательная коллегия, состоящая из 300 парламентариев и депутатов разного уровня. Новый президент будет избран сроком на пять лет.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать две трети голосов. Если этого не произойдет, будет назначен второй тур, который также состоится в субботу. Единственный претендент на пост – бывший футболист, депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта».

Четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогам выборов, отказались от работы в законодательном органе, считая выборы сфальсифицированными. Поэтому они не выдвинули своих кандидатов.

Служба госбезопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб других стран планируют сорвать выборы президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году. Зурабишвили ранее заявляла, что решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.