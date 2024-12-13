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Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии
Каладзе извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии в 2018 году
Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году.
«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты» оказалась там, где находится сейчас эта женщина (Зурабишвили – прим.), которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», – приводит ТАСС слова Каладзе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.