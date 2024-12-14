Нарышкина спросили о предоставлении госохраны для Асада в России

Нарышкин заявил, что не знает о предоставлении Асаду госохраны в России

Tекст: Вера Басилая

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что не обладает информацией о предоставлении Башару Асаду государственной охраны в России, передает ТАСС.

На вопрос о том, находится ли Асад под государственной охраной в России, Нарышкин ответил: «Не знаю».

По его словам, вопросы по охране и защите Асада нужно задавать не ему.

Также Сергей Нарышкин отметил, что у него не было контактов с Центральным разведывательным управлением США по вопросам, связанным с Сирией. На соответствующий вопрос он ответил лаконичным «Нет».

Кроме того, директор СВР подтвердил наличие канала связи между Россией и США для обсуждения обмена заключенными.

«Канал связи есть», – подчеркнул Нарышкин в беседе с журналистами.

Ране Башар Асад отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков перед тем, как покинуть Сирию.

СМИ сообщали, что Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост президента.

Песков также отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

В МИД заявили, что Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией и близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

