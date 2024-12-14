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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 18:03 • Новости дня

    Нарышкина спросили о предоставлении госохраны для Асада в России

    Нарышкин заявил, что не знает о предоставлении Асаду госохраны в России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что не обладает информацией о предоставлении Башару Асаду государственной охраны в России, передает ТАСС.

    На вопрос о том, находится ли Асад под государственной охраной в России, Нарышкин ответил: «Не знаю».

    По его словам, вопросы по охране и защите Асада нужно задавать не ему.

    Также Сергей Нарышкин отметил, что у него не было контактов с Центральным разведывательным управлением США по вопросам, связанным с Сирией. На соответствующий вопрос он ответил лаконичным «Нет».

    Кроме того, директор СВР подтвердил наличие канала связи между Россией и США для обсуждения обмена заключенными.

    «Канал связи есть», – подчеркнул Нарышкин в беседе с журналистами.

    Ране Башар Асад отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков перед тем, как покинуть Сирию.

    СМИ сообщали, что Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост президента.

    Песков также отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

    В МИД заявили, что Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией и близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    13 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России

    FSNN: Асад приказывал охранять российские базы от исламистов

    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков, сообщают сирийские СМИ.

    Отмечается, что базу в Хмеймиме должны были защищать несколько офицеров, в их числе – генерал Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», передает «Лента.ру» со ссылкой на Free Syria News Network (FSNN).

    Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим якобы приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76. Источник сообщал, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.

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    13 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    FSNN: Несколько Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

    FSNN: Транспортные Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии на российскую авиабазу Хмеймим приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76, сообщает Free Syria News Network (FSNN).

    Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает «Лента.ру» ссылкой на Free Syria News Network (FSNN). Грузовые самолеты приземлились в аэропорту, расположенном в провинции Латакия.

    По данным FSNN, их собственные корреспонденты зафиксировали прибытие самолетов.

    Ранее замглавы МИД Михаил России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов также сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    14 декабря 2024, 08:59 • Новости дня
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    @ Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», пишет The New York Times.

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», передает «Газета.Ru»..

    Каптагон – торговое название фенетиллина, созданного в Германии в начале 1960-х годов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

    «Солдаты используют его для повышения выносливости на поле боя, что привело к еще одному его названию – наркотик джихада», – пишет издание.

    Препарат не получил широкого распространения в большинстве стран мира, но распространен на Ближнем Востоке.

    NYT отмечает, что каптагон был «краеугольным камнем сети наркоторговцев». По данным издания, этой сетью якобы управляли родственники и соратники свергнутого президента Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский лидер Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    14 декабря 2024, 04:56 • Новости дня
    WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев

    WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни, сообщило The Washington Post.

    Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.

    Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.

    Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

    Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.

    До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

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    14 декабря 2024, 06:48 • Новости дня
    Турция пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

    Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Анкара не потерпит поддержки Тель-Авивом «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, заявили турецкие чиновники.

    Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    По информации издания, Анкара расценивает СНС как ответвление Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. «В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты неприятеля)», – заявили радиостанции турецкие чиновники.

    Ранее Анкара сообщала о намерении создать на севере Сирии зону безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск.

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    14 декабря 2024, 17:19 • Новости дня
    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии

    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, следует из заявления министров по итогам встречи в Акабе.

    Министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, потребовали полного вывода израильских войск с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Иордании, подчеркивается, что арабские страны «осуждают проникновение израильских сил в буферную зону на границе с Сирией», а также другие объекты, находящиеся на горе Хермон и в упомянутых провинциях. Министры отвергают «грубую оккупацию», которая нарушает международное право и соглашение о разделении сил 1974 года.

    Кроме того, главы МИД арабских стран призвали к немедленному прекращению всех боевых действий в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения государственных институтов для предотвращения хаоса. Они также выразили стремление активизировать усилия по борьбе с терроризмом, который представляет угрозу безопасности Сирии и региона.

    Ранее Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.

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    13 декабря 2024, 22:24 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные нанесли удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По информации телеканала, ударам подверглись командные пункты и военные склады, которые использовались сирийской армией, передает ТАСС.

    Информация о последствиях атаки, в том числе о возможных пострадавших, не приводится.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.

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    13 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    СМИ: Россия ведет переговоры по сохранению баз в Сирии

    ТАСС: Россия ведет переговоры по сохранению баз в Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства, сообщил знакомый с ходом переговоров источник.

    Россия ведет переговоры с представителями новых властей Сирии о сохранении прежнего статуса военных баз в Тартусе и Латакии, сказал собеседник ТАСС.

    «Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме», – добавил источник.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Москва рассчитывает, что ее базы на сирийской территории сохранятся, поскольку они играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом. До этого сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш заявлял, что новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России.

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    14 декабря 2024, 04:16 • Новости дня
    Сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года

    ХТШ готовила свержение Башара Асада с 2019 года

    Tекст: Максим Попов

    Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасан аль-Хамуи рассказал о подготовке наступления.

    Совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года, передает ТАСС со ссылкой на британскую The Guardian.

    По словам главы вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасана аль-Хамуи, в 2019 году, после того как оппозиционные силы понесли значительные территориальные потери, в ХТШ пришли к выводу, что «фундаментальной проблемой является отсутствие объединенного руководства и управления боевыми действиями». После этого в течение пяти лет группировка, «тщательно изучая противника и анализируя его тактику», создавала дисциплинированные и хорошо оснащенные подразделения.

    За год до начала ноябрьского наступления ХТШ установила связь с оппозиционными силами на юге страны, создав центр координации совместных операций. Это позволило вести поход на Дамаск одновременно с севера и юга.

    Аль-Хамуи отметил, что возвращение к нормальной жизни в Сирии будет непростой задачей, однако ХТШ пытается, «насколько это возможно, преодолевать идеологические и религиозные разногласия» между различными объединениями.

    Напомним, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Ранее сообщалось, что Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск, завершив его 24-летнее правление.

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    14 декабря 2024, 02:28 • Новости дня
    Стало известно о попытках США ограничить доходы России от продажи нефти

    Министр финансов США: Штаты продолжат попытки ограничить доходы России от продажи нефти

    Tекст: Максим Попов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

    По словам Йеллен, США продолжат предпринимать попытки по ограничению доходов России от продажи нефти, передает ТАСС.

    «Мы не анонсируем санкции, но наблюдаем за доходами от продажи нефти. Если найдем способы еще снизить доходы от продажи российской нефти, умаю, это укрепит позиции Украины. Это в списке наших задач», – сказала она.

    Йеллен также сообщила, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.

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    14 декабря 2024, 04:03 • Новости дня
    США допустили введение санкций против китайских банков

    США допустили возможность санкций против банков Китая из-за операций с российским ОПК

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон может ввести санкции против отдельных китайских банков из-за операций, которые предположительно связаны с российским оборонно-промышленным комплексом, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По ее словам, Вашингтон не исключает введение санкций, если у него будут основания для этого, передает ТАСС.

    «Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями», – добавила Йеллен.

    Глава Минфина США отметила, что власти КНР «хотят торговать с Россией, но не желают, чтобы их банки попали под санкции».

    До этого Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

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    14 декабря 2024, 00:41 • Новости дня
    В Сирии пообещали судить работавших при Асаде военных журналистов

    Власти Сирии заявили о планах судить военных журналистов, работавших при Асаде

    Tекст: Максим Попов

    Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям, заявило о планах привлечь к суду военных журналистов, работавших при бывшем президенте Башаре Асаде.

    Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям страны, пообещало привлечь к судебной ответственности всех военных журналистов, действовавших в интересах прежнего руководства республики, передает ТАСС.

    В ведомстве заявили, что разбирательство коснется всех, кто «прямо или косвенно способствовал пропаганде его преступлений против сирийского народа».

    Целью такого решения в министерстве назвали «восстановление справедливости и привлечение к ответственности всех, кто был причастен к серьезным правонарушениям против народа страны».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков.

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    14 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    В Москве задержали разыскиваемого американского бизнесмена

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве задержан 74-летний американский бизнесмен Брайан Букер Нельсон, разыскиваемый Интерполом по запросу Панамы за мошенничество и уклонение от налогов.

    В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 74-летнего бизнесмена из США Брайана Букера Нельсона, передает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Нельсон, находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве, был задержан 12 декабря на Варшавском шоссе. Розыск американца был объявлен Интерполом по запросу Панамы.

    Нельсон, до 2016 года проживавший во Флориде, управлял фирмой по продаже какао, расположенной в Венесуэле. Компания была успешной, и Нельсон пытался скрыть часть доходов от налоговой США. В период 2008–2010 годов он не декларировал несколько млн долларов на счетах в панамских и швейцарских банках.

    После того как американские налоговые органы начали уделять внимание его деятельности, в 2016 году Нельсон уехал из США. Его обвиняли в подделке деклараций и сокрытии информации о зарубежных банковских счетах. Возможное наказание по этим обвинениям включает пятилетнее тюремное заключение и штраф в 250 тыс. долларов.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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