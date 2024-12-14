Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».16 комментариев
Нарышкина спросили о предоставлении госохраны для Асада в России
Нарышкин заявил, что не знает о предоставлении Асаду госохраны в России
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что не обладает информацией о предоставлении Башару Асаду государственной охраны в России, передает ТАСС.
На вопрос о том, находится ли Асад под государственной охраной в России, Нарышкин ответил: «Не знаю».
По его словам, вопросы по охране и защите Асада нужно задавать не ему.
Также Сергей Нарышкин отметил, что у него не было контактов с Центральным разведывательным управлением США по вопросам, связанным с Сирией. На соответствующий вопрос он ответил лаконичным «Нет».
Кроме того, директор СВР подтвердил наличие канала связи между Россией и США для обсуждения обмена заключенными.
«Канал связи есть», – подчеркнул Нарышкин в беседе с журналистами.
Ране Башар Асад отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков перед тем, как покинуть Сирию.
СМИ сообщали, что Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост президента.
Песков также отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.
В МИД заявили, что Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией и близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.