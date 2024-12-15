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Трамп назначил Гренелла специальным посланником по особым миссиям
Гренелл будет курировать международные миссии в горячих точках, включая Венесуэлу и КНДР
Избранный президент США Дональд Трамп назначил Ричарда Гренелла специальным посланником по международным миссиям, который будет работать в кризисных точках, таких как Венесуэла и Северная Корея.
Дональд Трамп, избранный президент США, огласил свое решение о назначении Ричарда Гренелла специальным посланником для работы в международных миссиях, сообщает РИА «Новости». В заявлении, опубликованном в его социальной сети Truth Social, Трамп выразил уверенность в способностях Гренелла справляться с напряженными ситуациями в различных точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею.
«Я рад объявить, что Рик Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям. Он будет работать в самых напряженных точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею», – написал Трамп.
Гренелл ранее занимал ряд важных должностей в предыдущей администрации. Он был послом США в Германии, временно исполняющим обязанности директора Национальной разведки и специальным посланником по переговорам между Сербией и Косово.
До этого стало известно, что Трамп запланировал приватизацию Почтовой службы США из-за убытков.