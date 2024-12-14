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Трамп запланировал приватизацию Почтовой службы США из-за убытков
Трамп хочет приватизировать Почтовую службу США из-за убытков 9,5 млрд долларов
Избранный президент США Дональд Трамп намерен приватизировать Почтовую службу США из-за значительных финансовых убытков в 9,5 млрд долларов, понесенных в 2024 финансовом году.
Дональд Трамп, избранный президент США, выразил желание провести приватизацию Почтовой службы США, сообщает ТАСС.
Согласно информации источников, инициатива Трампа связана с серьезными финансовыми потерями этой структуры, которые в 2024 финансовом году достигли 9,5 млрд долларов.
Республиканцы в Конгрессе США и окружение Трампа поддерживают эту инициативу, требуя сокращения федеральных расходов. В связи с этим, правительство не должно субсидировать Почтовую службу, считают они. По мнению Трампа, приватизация поможет снизить нагрузку на бюджет.
Финансовые убытки Почтовой службы обусловлены продолжающимся снижением объемов почтовых отправлений и замедленным развитием бизнеса по доставке посылок, несмотря на значительные инвестиции в модернизацию. Согласно годовому отчету, задолженность службы составляет около 80 млрд долларов.
До этого сообщалось, что Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, которые наблюдают жители США.