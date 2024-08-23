«Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

В разбирательствах вокруг взрывов «Северного Потока» появился новый игрок. Еще недавно в них участвовали только Германия (наиболее пострадавшая страна, чья прокуратура единственная из всех европейских вела реальное расследование), Украина (ее волю исполнители, по мнению немцев, выполняли), Польша (она заинтересована в уничтожении «Потоков» больше других стран) и США (реальный заказчик, которого все остальные пытаются вывести из-под удара).

Сейчас к этому списку добавилась Чехия. Она, казалось бы, вообще не имеет отношения к «Северным потокам». Тем не менее чешский президент Петр Павел заявил, что украинские террористы имели право на свой теракт. «Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы являются стратегической целью. Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа в Европу и поступление денег в Россию, то - и я специально говорю «условно» - это была бы законная цель», - сказал он.

Эта позиция оказалась даже более скандальной, чем польская. Поляки через своих экспертов и чиновников говорили о том, что террористов нужно поблагодарить за избавление Европы от российского газового «крючка». А чешский президент обозначил «Северные потоки» как законную цель Украины, хотя это даже не полностью российский газопровод. Им владел консорциум компаний, а работал он в интересах ФРГ.

Таким образом, Петр Павел обозначил Германию как законную цель для украинских террористов, воюющих с Россией. Более того, исходя из его слов, законной целью была и сама Чехия.

«Часть газа, поставляемого через «Северный поток - 1», шла в Чехию. Прага получала и сам российский газ, и деньги за его транзит в другие страны», - напомнил газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Неудивительно, что глава российского МИД Мария Захарова назвала Павла «эпатажным маргиналом» и сравнила с представителями различных террористических организаций, которые оправдывали свою тактику в любой точке света.

Однако ни немецкая, ни чешская, ни прочая европейская пресса ее возмущение не поддержали. Они даже не раскритиковали слова Петра Павла. Причин тому несколько.

Во-первых, чехи (как и поляки) наказывают немцев за их колебания. «Прага заподозрила немецкие власти в том, что они решили подыграть России. А в полувоенное время отклонения от "генеральной линии" недопустимы», - объясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Речь тут идет отнюдь не о личной позиции канцлера Олафа Шольца, который в меру сил пытался избегать излишней конфронтации с Москвой. Чехи опасаются, что масштабные траты на Украину вкупе с обвинением киевского режима во взрыве «Потоков» сможет изменить внутриполитический баланс в Германии. Конкретно - того, что часть правых избирателей уйдут от ХДС к «Альтернативе для Германии», а левых – от социалистов к Саре Вагенкнехт.

И «Альтернатива», и Вагенкнехт выступают с антиукраинских позиций. Если они продолжат набирать на этом очки, к ним могут присоединиться и другие политики. Далеко не весь немецкий истеблишмент разделяет позицию главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «поддержке Украины даже вопреки мнению избирателей».

Если немецкое правительство посадит Киев на «голодный паек» (а к тому идет), а выборы в США выиграет Дональд Трамп, Евросоюз украинскую кампанию ни за что не вытянет. Поэтому его институты стараются не лить воду на мельницу «АдГ» и других евроскептиков и не осуждают украинский теракт против Европы же.

Во-вторых, правительство Чехии хочет удержаться в лидерах европейской русофобии. «Ее руководству надо оправдаться перед ЕС и НАТО после того, как правящие русофобские партии с треском проиграли выборы в Европарламент. Они пытаются показать, что курс Чехии не меняется. Показать, что они не такие, как премьер Словакии Роберт Фицо, поскольку чехов и словаков все еще часто рассматривают в паре», - говорит Вадим Трухачев.

Сейчас политический вес в ЕС измеряется в том числе уровнем агрессии по отношению к России, а у Чехии большие амбиции в Центральной Европе. Именно поэтому Петр Павел не только оправдывал взрывы на «Потоках», но и является одним из самых энергичных адвокатов эскалации украинского кризиса.

Президент Чехии убеждает всю Европу в том, что Москва не ответит.

«Реакция до сих пор была значительно слабее, чем кто-либо мог себе представить. Это показывает, что российская армия не имеет возможности реагировать быстро и решительно, - рассуждает чешский президент, вспоминая о том, что «красные линии» 2022 года давно пересмотрены.

В том числе для того, чтобы такие рассуждения были неубедительными (они просто опасны для всего континента), толерантность Европы к терактам в Европе не должно означать принятие такого положения дел Россией.

По мнению ряда экспертов, оправдание терактов и прочие агрессивные заявления «эпатажного маргинала» должны вызвать жесткую реакцию со стороны Москвы.

«Надо понижать уровень дипотношений, отозвать из Праги посла, - чешского в Москве давно нет. И не возвращать посла до тех пор, пока не сменится правительство»

- говорит Вадим Трухачев.

По его мнению, такая смена вполне вероятна. «Приход русофобов во многом стечение обстоятельств. Чехи не столь агрессивно настроены к России, как поляки, и нынешние власти не особо популярны. На выборах 2021 года русофобы и атлантисты шли двумя мегаблоками, а более умеренные силы были разрозненны. В итоге многие из последних не преодолели 5% барьер, а у русофобов и атлантистов оказалось парламентское большинство и право сформировать правительство», - поясняет эксперт.

Возможно, на следующих выборах, которые пройдут в октябре 2025 года, к власти в стране придут менее эпатажные политики, при которых будет возможно восстановить отношения с Чехией. Но в данный момент они действительно выглядят анахронизмом: оправдание терактов - это ведь точно «перебор», не исключено, что и за «красной линией».

