У Германии кончились деньги на Украину

Алексей Чеснаков
Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности
В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.
Сергей Старовойтов
Русского медведя хотят заставить наломать дров
Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.
Денис Миролюбов
Крым давно в России, а крымский футбол – нет
После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?