После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

«Товарищ» Харрис шокировала Америку экономическим планом Если Камала Харрис победит на президентских выборах, то США ждет массовый голод, заявил Илон Маск. «Товарищ Камала» хочет ввести социалистический контроль цен, который приведет США к пустым полкам в магазинах, раскритиковал свою соперницу Дональд Трамп. Что же такого шокирующего предложила в своем экономическом плане Харрис? Подробности Перейти в раздел

Из визита Путина в Баку следует пять выводов Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности Перейти в раздел

Трудности перевоза. Как укрепляется «крепость Калининград» Укрепление экономической самостоятельности Калининградской области с опорой на помощь федерального центра – одна из основных линий, которым следует новое руководство региона, отделенного от остальной Россией не только границами, но и санкциями враждебных государств. Спецкор газеты ВЗГЛЯД оценил первые шаги недавно назначенного нового руководства российского эксклава. Подробности Перейти в раздел

Как досрочно убрать Макрона Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел