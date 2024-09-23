Президент Чехии Павел выразил уверенность в сохранении контроля России над новыми регионами

Tекст: Антон Антонов

«Наиболее вероятным исходом... будет сохранение... (контроля России над) частью территории Украины... временно», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова президента Чехии.

По мнению Павела, ни Россия, ни Украина не одержат окончательной победы в этом конфликте. Он отметил, что Украина не сможет вернуть границы 1991 года, а Россия, в свою очередь, не получит официального признания новых регионов со стороны Украины. Павел также подчеркнул, что Киеву следует реалистично оценивать шансы на возвращение к прежним границам.

Чешский президент высказал мнение, что на фоне требований стран-союзников ограничить помощь Украине, ей будет сложно достичь своей цели. Павел также назвал чепухой призывы к Украине просить о мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел заявил, что представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия не знакома с «мирным планом» Зеленского и считает, что Киеву свойственно показывать «стремление к миру» через военные действия, такие как вторжение ВСУ в Курскую область.