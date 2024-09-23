Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.14 комментариев
Чехия выразила уверенность в сохранении контроля России над новыми регионами
Президент Чехии Павел выразил уверенность в сохранении контроля России над новыми регионами
Конфликт на Украине, вероятно, завершится сохранением контроля России над новыми регионами на длительное время, заявил президент Чехии Петр Павел.
«Наиболее вероятным исходом... будет сохранение... (контроля России над) частью территории Украины... временно», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова президента Чехии.
По мнению Павела, ни Россия, ни Украина не одержат окончательной победы в этом конфликте. Он отметил, что Украина не сможет вернуть границы 1991 года, а Россия, в свою очередь, не получит официального признания новых регионов со стороны Украины. Павел также подчеркнул, что Киеву следует реалистично оценивать шансы на возвращение к прежним границам.
Чешский президент высказал мнение, что на фоне требований стран-союзников ограничить помощь Украине, ей будет сложно достичь своей цели. Павел также назвал чепухой призывы к Украине просить о мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел заявил, что представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия не знакома с «мирным планом» Зеленского и считает, что Киеву свойственно показывать «стремление к миру» через военные действия, такие как вторжение ВСУ в Курскую область.