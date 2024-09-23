Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.12 комментариев
МИД: Россия не знакома с «мирным планом безумца» Зеленского
Полянский: Россия не знакома с «мирным планом безумца» Зеленского
Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у безумца, но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Россию не пригласили на обсуждение так называемого мирного плана Зеленского, и в Москве не понимают, что на уме у «безумца».
«Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», – цитирует РИА «Новости» Полянского.
Дипломат отметил, что Западу придется поддержать «PR-кампанию украинского президента», а также держать украинский вопрос в центре внимания, что сейчас не просто.
Полянский указал, что Зеленский выбрал путь эскалации, когда ВСУ вторглись в Курскую область.
«Это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру», – добавил российский дипломат.
Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».
Также он признался, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, на что способна Украина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации.