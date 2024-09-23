Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.10 комментариев
Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область
Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ
Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, на что способна Украина, заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.
Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оглушительным успехом. Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.
По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».
«Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.
Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».