Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.13 комментариев
Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый» мир Зеленского
Представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью, заявил президент Чехии Петр Павел.
Того мира, о котором говорит Зеленский, скорее всего, достичь не удастся, считает чешский лидер, передает РИА «Новости».
«Реальность будет несколько иной», – сказал он в интервью Novinky. Павел также заявил, что после мирных переговоров «Россия сохранит контроль над определенной частью Украины».
Ранее Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине.