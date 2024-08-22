Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый» мир Зеленского

Tекст: Валерия Городецкая

Того мира, о котором говорит Зеленский, скорее всего, достичь не удастся, считает чешский лидер, передает РИА «Новости».

«Реальность будет несколько иной», – сказал он в интервью Novinky. Павел также заявил, что после мирных переговоров «Россия сохранит контроль над определенной частью Украины».

Ранее Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине.