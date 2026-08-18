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ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
В результате массированной атаки теплоэлектростанция украинской энергетической компании ДТЭК полностью остановила выработку электроэнергии, сообщили в компании.
Нанесен массированный удар по теплоэлектростанции украинской энергетической компании ДТЭК, в результате она полностью остановила выработку электроэнергии, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Оборудование критического объекта получило значительные повреждения, что сделало невозможным дальнейшую генерацию. Представители компании официально подтвердили факт масштабных разрушений в своем заявлении, отметив, что с начала спецоперации их станции подвергались ударам более 230 раз.
Славянская ТЭС получила критические повреждения после ударов российских войск.
В начале июня украинская компания ДТЭК сообщила о существенных разрушениях оборудования на одной из своих теплоэлектростанций.
Несколькими днями ранее энергетические объекты этого холдинга в Киеве пострадали в результате ночных взрывов.