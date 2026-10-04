Мать устроившего резню подростка в школе в Словакии задержана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал Markiza, мать подростка, напавшего с ножом на учеников и учителей в словацкой школе, помещена под стражу после того, как угрожала убийством директору школы, передает ТАСС.

Нападение произошло во вторник в селе Сташков на северо-западе Словакии. Ученик восьмого класса набросился с ножом на одноклассницу и двух учительниц. Одна из преподавательниц скончалась в тот же день, а в четверг от полученных ранений в больнице умерла пострадавшая школьница.

Сам нападавший задержан и находится под наблюдением психиатров в спецучреждении для несовершеннолетних. Выяснилось, что он рос в неблагополучной семье: мать ранее судили за торговлю наркотиками, отец недавно вышел по УДО, а воспитанием занималась бабушка.

Трагедия вызвала в стране дискуссию о необходимости снизить возраст уголовной ответственности, который сейчас в Словакии составляет 14 лет.

Летом в Швеции полиция задержала подозреваемого в причастности к нападению на школу с мечом.



В результате атаки на учебное заведение в Швеции погиб человек.