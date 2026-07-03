На Украине уничтожены несколько АЗС в трех областях

Tекст: Валерия Городецкая

Две автозаправочные станции были уничтожены на Криворожской трассе в Днепропетровской области, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.

Помимо этого, на той же трассе был атакован и сгорел бензовоз. Информацию об атаке на транспортное средство распространили местные паблики в социальных сетях.

Кроме того, зафиксированы удары по инфраструктуре в других регионах. В частности, появились кадры горящей АЗС в Киевском районе Харькова, которая пострадала после атаки беспилотника. Также сообщается об ударе по заправке на территории Николаевской области – как следует их опубликованных очевидцами видео, она выгорела полностью и более непригодна для обслуживания автомобилей.

В ночь на 1 июля российские войска уничтожили автозаправочные станции сразу в пяти регионах Украины. После этого топливная сеть WOG объявила о временном закрытии своих комплексов.

Эксперты назвали такие объекты законной военной целью из-за действий украинской армии.