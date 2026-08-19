Tекст: Мария Иванова

Бывший украинский министр обороны Михаил Федоров потребовал провести президентские выборы на фоне спецоперации, передает Politico.

Напряжение вокруг Владимира Зеленского возросло после недавних перестановок в правительстве, в результате которых популярный политик лишился своего поста.

«Люди не могут бесконечно жить в состоянии, когда они не понимают, почему принимаются те или иные решения», – заявил Федоров в видеообращении, комментируя кадровые изменения. Он добавил, что украинцы имеют право на правду и должны сами выбирать власть.

Организация выборов в нынешних условиях будет сложной задачей из-за действующего военного положения, введенного в феврале 2022 года. Конституция Украины запрещает голосование в этот период. Федоров подчеркнул необходимость обеспечения избирательных прав для военных, граждан за рубежом и жителей прифронтовых зон.

Зеленский, избранный в 2019 году, сталкивается с давлением со стороны международных лидеров, призывающих к выборам. Однако он настаивает на невозможности их проведения во время боевых действий. Популярность президента начала снижаться на фоне обвинений в коррупции и вопросов к прозрачности его администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

Украинское издание «Страна» заявило об угрозе открытия «внутреннего фронта» для Владимира Зеленского.

Увольнение чиновника месяцем ранее спровоцировало мощный внутриполитический кризис с массовыми протестами.