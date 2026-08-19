СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
Politico: Уволенный министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому
На фоне массовых протестов, спровоцированных его отставкой, экс-глава Минобороны Михаил Федоров потребовал провести на Украине выборы президента вопреки военному положению.
Бывший украинский министр обороны Михаил Федоров потребовал провести президентские выборы на фоне спецоперации, передает Politico.
Напряжение вокруг Владимира Зеленского возросло после недавних перестановок в правительстве, в результате которых популярный политик лишился своего поста.
«Люди не могут бесконечно жить в состоянии, когда они не понимают, почему принимаются те или иные решения», – заявил Федоров в видеообращении, комментируя кадровые изменения. Он добавил, что украинцы имеют право на правду и должны сами выбирать власть.
Организация выборов в нынешних условиях будет сложной задачей из-за действующего военного положения, введенного в феврале 2022 года. Конституция Украины запрещает голосование в этот период. Федоров подчеркнул необходимость обеспечения избирательных прав для военных, граждан за рубежом и жителей прифронтовых зон.
Зеленский, избранный в 2019 году, сталкивается с давлением со стороны международных лидеров, призывающих к выборам. Однако он настаивает на невозможности их проведения во время боевых действий. Популярность президента начала снижаться на фоне обвинений в коррупции и вопросов к прозрачности его администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил за проведение выборов в условиях конфликта.
Украинское издание «Страна» заявило об угрозе открытия «внутреннего фронта» для Владимира Зеленского.
Увольнение чиновника месяцем ранее спровоцировало мощный внутриполитический кризис с массовыми протестами.