Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

Взгляд
13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
Разделы

Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
Перейти а раздел…

Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
Перейти а раздел…

Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

Герман Садулаев, писатель, публицист
В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы, нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, вообще никаких предпосылок. Подробности...

Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

Сергей Мардан, публицист
Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

    Лужков: мэр-легенда или проклятье 90-х?

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен
              Джонсон назвал сроки выхода Британии из ЕСЗеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружиемВенгрия захотела подключиться к «Турецкому потоку»Корабль «Орел» оказался слишком тяжелым для полета к Луне
              Эксперт оценила значение уверенной победы партии Джонсона в БританииЗеленский открестился от интервью российскому телеканалуВ бундестаге оценили реакцию России на высылку дипломатовУмерла актриса Екатерина Дурова
              Комитет конгресса США за 14 часов не смог решить вопрос по обвинениям ТрампуЖитель Ачинска до смерти забил поймавшую его на измене женуБывшего главу Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве бойца спецназаЖители Калифорнии пожаловались на нашествие «рыб-пенисов»

              Главная тема


              Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

              громкое дело


              Берлин резко отреагировал на слова Путина о запросах на экстрадицию Хангошвили

              Михалковские чтения


              Захарова стихом ответила на слова Зеленского «А у нас газопровод»

              «Времени в обрез»


              США заявили о разработке Россией уникального ядерного оружия

              Видео

              мнения экспертов


              Россия оказалась на периферии мировых протестов

              25 лет назад


              Как Чечня едва не развалила Россию

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Россия – США


              Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

              Неуклюжие действия


              Юрий Зайнашев: Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

              Итоги референдума


              Игорь Окунев: На карте мира появилась новая страна

              Нормандский формат


              Андрей Манчук: Украина обречена на вечную войну

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?


              Герман Садулаев

              Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 13 декабря 2019, 11:48

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В то время, как в Сочи шли переговоры между президентами России и Белоруссии по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства, в Минске проходили «протестные акции оппозиции» против интеграции с Россией, за независимость Белоруссии.

              В частности, протестующие соорудили «живую цепь». «Живая цепь» – это такая уловка уличных акций, когда протестующих на самом деле очень мало, но они хотят занять побольше пространства, быть видными с разных сторон, а еще и создавать помехи движению. Тогда жидкая кучка демонстрантов растягивается в цепь. По полтора-два метра на одного протестующего – и всего несколько сотен человек могут перегородить центр города, если им позволят. Там, где демонстрации были действительно масштабными, например, на площади Тахрир в Египте, никто никакие «живые цепи» не ставил, негде было бы их ставить, кругом толпы народа.

              В Минске не было толп. «Живую цепь» поставили вдоль проспекта Франциска Скорины человек сорок, потом человек, может быть, шестьсот, считая случайных зевак и журналистов, собрались на площади Независимости, чтобы кричать лозунги о независимости. Как обычно, все было сделано на «отвяжись», только ради картинки на экранах западных СМИ. Власти Белоруссии отнеслись к протесту равнодушно. Демонстранты кое-как лениво демонстрировали, милиция кое-как лениво «разгоняла» несогласованную акцию.

              Ну как разгоняла. Вдоль построений демонстрантов медленно ходил усталый капитан милиции и уныло призывал собравшихся разойтись. Собравшиеся помитинговали, дали интервью на камеры канала «Дойче Велле» и пошли по домам. Революции не случилось. Да никто и не собирался устраивать революцию.

              Сюжет появился в европейских новостях. Показали человека, лицом похожего на белорусского полицая из советских фильмов про партизан. Человек сказал, что он не против русского Ивана, но против евреев и коммунистов, ой, простите, кремлевских империалистов. Показали еще двух относительно молодых людей, парня и девушку, улыбающихся так, будто они на метамфетамине: девушка просто улыбалась большим некрасивым ртом, а парень говорил о том, что у них отобрали выбор, а выбирать хочется, очень хочется хоть что-нибудь выбирать, поэтому они тут, чтобы когда-нибудь можно было выбирать, потому что нет никакого выбора, а так хочется выбирать, очень хочется. Кажется, те же самые парень и девушка летом давали тому же самому телеканалу интервью, как участники гей-парада. Но это не точно.

              Фото: Yauhen Yerchak/Reuters

              Показали плакаты на русском языке о том, что Россия – это плохо, а без России, наоборот, хорошо. Плакаты на белорусском языке, где было написано о том, что надо убивать москалей, почему–то не показали. Видимо, они не вписываются в легенду «демократического протеста».

              Вообще, вот что интересно и закономерно. Почти во всех республиках бывшего СССР антироссийская риторика и истерика начинаются как «борьба за свободу и демократию». Что вот, мол, Россия – страна рабов, природная диктатура, империалисты, вообще не демократы. А они за демократические выборы, за права национальных меньшинств и за свободу для геев и лесбиянок. И такая картинка транслируется мировому сообществу. Мировое сообщество приходит на помощь и поддерживает «борьбу за независимость».

              Но стоит «национал-демократам» получить хоть толику власти, как оказывается, что они скорее «национал», чем «демократы», а демократы они настолько же, насколько Гитлер и его национал-социалистическая партия были социалистами. Национальные меньшинства сразу лишают всех политических и гражданских прав, ущемляют культуру, запрещают обучение на родном языке, а геев и лесбиянок тщательно переписывают и заносят в какой-то специальный реестр с именами и адресами якобы для того, чтобы лучше защищать их права и дарить им маленькие радужные флаги на каждый день независимости, а на самом деле, шут его знает, для чего.

              Геи и лесбиянки напрягаются и по возможности эмигрируют в другие страны, где их не так навязчиво защищают. Да и вообще, все эмигрируют. И сами национал-демократы тоже. Национал-демократическая суверенная страна становится все более национальной, демократической, суверенной и пустой. И чем более она пустая, тем больше требует для себя дотаций, чтобы поддерживать демократию. А то, неровен час, придет опять русский Иван с евреями, коммунистами, империалистами и снова начнет авторитарно строить города, заводы, школы, больницы, заставлять нас изучать наш родной язык и поощрять наше народное творчество во всех этих дикарских ансамблях песни и пляски, а еще хитрый и злобный оккупант начнет издавать на нашем языке газеты и книги, вещать на радио и телевидении, даст нам квоты на поступление в МГУ – и вот тут все, конец нашей независимости!

              Мир если не чудесен, то точно удивителен. В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы. Нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, блин, вообще никаких предпосылок. Я вот сражаюсь с каким-нибудь выдуманным черкесским национализмом, потому что считаю, что нет у него основания и оправдания, но там хотя бы какой-то повод есть, пепел выдуманного геноцида давит на уши. Но эти-то, белорусы, они-то куда?

              Их что, русские в позапрошлом веке тоже массово в Турцию выселяли? Или мало Белоруссия пострадала от немецкого нацизма? Как можно, живя в Белоруссии, наполненной памятью о зверствах фашистов, украдкой «зиговать»? Тут поневоле станешь верить в зоологическую наследственность или в реинкарнацию: видно же по мордам, что это недобитые полицаи, «хиви», добровольные помощники вермахта собирают свой шабаш. Получилось на «Вукраине», получилось в «Трибалтике», гот мит унс, получится и здесь.

              Да фигушки. Белорусы – они только с виду такие простодушные. На самом же деле хитрые. Себе на уме. Будут интегрироваться, будут укреплять Союзное государство, потому что это прежде всего самим белорусам выгодно. Не один батька Лукашенко, а вся страна сидит на трех стульях: и с Россией, и с Западом, и с Китаем дружат, «многовекторная политика». Со всеми дружат. Но, понятно же, не с Китаем создавать единое экономическое пространство, сожрет. И с Европой надо торговать, желательно, получая кредиты, но ракеты ПВО держать врозь. А Россия – это не просто какой-то временный партнер и союзник. Все понимают, что Россия – это судьба.

              Но, если что, геи и националисты у нас тоже есть.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

              Сергей Мардан, публицист
              Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

              Алексей Семёнов, академик РАН
              Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
              Обсуждение: 98 комментариев

              Москва под кепкой не запылилась

              Дмитрий Бавырин, журналист
              Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Украина обречена на вечную войну

              Андрей Манчук, политолог
              Встреча в «нормандском формате» завершилась тем, чем только и могла завершиться – ничем. По той простой причине, что никому на Украине невыгодно останавливать войну в Донбассе. Подробности...
              Обсуждение: 55 комментариев

              На карте мира появилась новая страна

              Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
              Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
              Обсуждение: 34 комментария

              Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

              Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
              К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
              Обсуждение: 49 комментариев

              Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

              Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
              Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Зеленский пока так и не стал президентом

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............