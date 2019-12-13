Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

В то время, как в Сочи шли переговоры между президентами России и Белоруссии по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства, в Минске проходили «протестные акции оппозиции» против интеграции с Россией, за независимость Белоруссии.

В частности, протестующие соорудили «живую цепь». «Живая цепь» – это такая уловка уличных акций, когда протестующих на самом деле очень мало, но они хотят занять побольше пространства, быть видными с разных сторон, а еще и создавать помехи движению. Тогда жидкая кучка демонстрантов растягивается в цепь. По полтора-два метра на одного протестующего – и всего несколько сотен человек могут перегородить центр города, если им позволят. Там, где демонстрации были действительно масштабными, например, на площади Тахрир в Египте, никто никакие «живые цепи» не ставил, негде было бы их ставить, кругом толпы народа.

В Минске не было толп. «Живую цепь» поставили вдоль проспекта Франциска Скорины человек сорок, потом человек, может быть, шестьсот, считая случайных зевак и журналистов, собрались на площади Независимости, чтобы кричать лозунги о независимости. Как обычно, все было сделано на «отвяжись», только ради картинки на экранах западных СМИ. Власти Белоруссии отнеслись к протесту равнодушно. Демонстранты кое-как лениво демонстрировали, милиция кое-как лениво «разгоняла» несогласованную акцию.

Ну как разгоняла. Вдоль построений демонстрантов медленно ходил усталый капитан милиции и уныло призывал собравшихся разойтись. Собравшиеся помитинговали, дали интервью на камеры канала «Дойче Велле» и пошли по домам. Революции не случилось. Да никто и не собирался устраивать революцию.

Сюжет появился в европейских новостях. Показали человека, лицом похожего на белорусского полицая из советских фильмов про партизан. Человек сказал, что он не против русского Ивана, но против евреев и коммунистов, ой, простите, кремлевских империалистов. Показали еще двух относительно молодых людей, парня и девушку, улыбающихся так, будто они на метамфетамине: девушка просто улыбалась большим некрасивым ртом, а парень говорил о том, что у них отобрали выбор, а выбирать хочется, очень хочется хоть что-нибудь выбирать, поэтому они тут, чтобы когда-нибудь можно было выбирать, потому что нет никакого выбора, а так хочется выбирать, очень хочется. Кажется, те же самые парень и девушка летом давали тому же самому телеканалу интервью, как участники гей-парада. Но это не точно.

Показали плакаты на русском языке о том, что Россия – это плохо, а без России, наоборот, хорошо. Плакаты на белорусском языке, где было написано о том, что надо убивать москалей, почему–то не показали. Видимо, они не вписываются в легенду «демократического протеста».

Вообще, вот что интересно и закономерно. Почти во всех республиках бывшего СССР антироссийская риторика и истерика начинаются как «борьба за свободу и демократию». Что вот, мол, Россия – страна рабов, природная диктатура, империалисты, вообще не демократы. А они за демократические выборы, за права национальных меньшинств и за свободу для геев и лесбиянок. И такая картинка транслируется мировому сообществу. Мировое сообщество приходит на помощь и поддерживает «борьбу за независимость».

Но стоит «национал-демократам» получить хоть толику власти, как оказывается, что они скорее «национал», чем «демократы», а демократы они настолько же, насколько Гитлер и его национал-социалистическая партия были социалистами. Национальные меньшинства сразу лишают всех политических и гражданских прав, ущемляют культуру, запрещают обучение на родном языке, а геев и лесбиянок тщательно переписывают и заносят в какой-то специальный реестр с именами и адресами якобы для того, чтобы лучше защищать их права и дарить им маленькие радужные флаги на каждый день независимости, а на самом деле, шут его знает, для чего.

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Геи и лесбиянки напрягаются и по возможности эмигрируют в другие страны, где их не так навязчиво защищают. Да и вообще, все эмигрируют. И сами национал-демократы тоже. Национал-демократическая суверенная страна становится все более национальной, демократической, суверенной и пустой. И чем более она пустая, тем больше требует для себя дотаций, чтобы поддерживать демократию. А то, неровен час, придет опять русский Иван с евреями, коммунистами, империалистами и снова начнет авторитарно строить города, заводы, школы, больницы, заставлять нас изучать наш родной язык и поощрять наше народное творчество во всех этих дикарских ансамблях песни и пляски, а еще хитрый и злобный оккупант начнет издавать на нашем языке газеты и книги, вещать на радио и телевидении, даст нам квоты на поступление в МГУ – и вот тут все, конец нашей независимости!

Мир если не чудесен, то точно удивителен. В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы. Нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, блин, вообще никаких предпосылок. Я вот сражаюсь с каким-нибудь выдуманным черкесским национализмом, потому что считаю, что нет у него основания и оправдания, но там хотя бы какой-то повод есть, пепел выдуманного геноцида давит на уши. Но эти-то, белорусы, они-то куда?

Их что, русские в позапрошлом веке тоже массово в Турцию выселяли? Или мало Белоруссия пострадала от немецкого нацизма? Как можно, живя в Белоруссии, наполненной памятью о зверствах фашистов, украдкой «зиговать»? Тут поневоле станешь верить в зоологическую наследственность или в реинкарнацию: видно же по мордам, что это недобитые полицаи, «хиви», добровольные помощники вермахта собирают свой шабаш. Получилось на «Вукраине», получилось в «Трибалтике», гот мит унс, получится и здесь.

Да фигушки. Белорусы – они только с виду такие простодушные. На самом же деле хитрые. Себе на уме. Будут интегрироваться, будут укреплять Союзное государство, потому что это прежде всего самим белорусам выгодно. Не один батька Лукашенко, а вся страна сидит на трех стульях: и с Россией, и с Западом, и с Китаем дружат, «многовекторная политика». Со всеми дружат. Но, понятно же, не с Китаем создавать единое экономическое пространство, сожрет. И с Европой надо торговать, желательно, получая кредиты, но ракеты ПВО держать врозь. А Россия – это не просто какой-то временный партнер и союзник. Все понимают, что Россия – это судьба.

Но, если что, геи и националисты у нас тоже есть.

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