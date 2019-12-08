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8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко

Украинские радикалы прибыли поделиться опытом с белорусскими оппозиционерамиФото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Очередные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи об экономической интеграции в Союзном государстве прошли на фоне русофобского митинга в Минске. В отличие от других акций белорусской оппозиции, протестующие два дня подряд свободно ходят по городу под лозунгами «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты». По мнению экспертов, в акциях националистов у белорусских властей есть прямая заинтересованность. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Рожать в США дорого и смертельно опасно

Роды в США – это не только очень дорого, но и очень рискованноФото: Lucas Jackson/Reuters
Как выясняется, рожать в России не только выгоднее, но и куда безопаснее, чем в США. Это наглядно показывает статистика смертности при родах. За последние тридцать лет этот показатель в США вырос в три раза – такие темпы роста демонстрировали только истерзанные гражданскими войнами Афганистан и Судан. Что происходит с американским здравоохранением? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на это не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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              Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко

              Украинские радикалы прибыли поделиться опытом с белорусскими оппозиционерами   8 декабря 2019, 21:06
              Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Очередные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи об экономической интеграции в Союзном государстве прошли на фоне русофобского митинга в Минске. В отличие от других акций белорусской оппозиции, протестующие два дня подряд свободно ходят по городу под лозунгами «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты». По мнению экспертов, в акциях националистов у белорусских властей есть прямая заинтересованность.

              В Киеве «евромайдан» начался из-за зависшей интеграции с Евросоюзом, в Минске радикальная оппозиция вышла на улицы из-за того, что процесс интеграции с Россией идет полным ходом – во всяком случае, так кажется оппозиции. Уже второй день в центре белорусской столицы проходят антироссийские митинги и шествия, сообщило белорусское издание «Наша Нiва».

              Выступления оппозиционеров не санкционированы, но милиция им не препятствует. Так, накануне активисты «Белорусской христианской демократии» и другие «противники режима» спокойно простояли живой цепью. А в воскресенье протестующие беспрепятственно прошли по центру города до российского посольства.  

              Лозунги протестующих носили откровенно русофобский характер. Например, был замечен плакат с цитатой из «героя национального движения Беларуси Ростислава Лапицкого»: «Если ты знаешь, что в этой хате заночует москаль – спали ее! Если хлеб с этой нивы пойдет москалю – уничтожь ее!». Рядом несли плакат: «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты. Ты беги аж до Кремля, меньше будет москаля!». Не обошлось и без «соседской поддержки» – рядом с англоязычным лозунгом «Belarus is not Russia!» несли флаг запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН*).

              «Позитивная часть» программы митингующих включала в себя лозунг интеграции в Евросоюз – так же как и в Киеве зимой 2013-2014 годов. «Зовут в ЕС, но это миф. Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии. В ЕС срезают бюджет на 2021-27 гг. – денег нет даже на Литву с Латвией. Какая интеграция?», – написал по этому поводу в своем Twitter сенатор Алексей Пушков. Российский парламентарий сравнил лозунги участников незаконной акции в Минске с «торговлей воздухом».

              «Интеграции с Россией – нет!», – заявляли протестующие. Однако объективно говоря, никакого прорыва в интеграционных процессах в рамках Союзного государства не произошло. Накануне в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также правительственных делегаций двух стран. Переговоры – «юбилейные», в канун 20-летия подписания соглашений о создании Союзного государства России и Белоруссии. Но, судя по поступавшим после переговоров сообщениям, вряд ли это «юбилейное» общение можно назвать значимой вехой. Как отмечает ТАСС, Минск и Москва планировали к этой дате принять программу углубления интеграции, которая включает 31 интеграционную «дорожную карту».

              Но как сообщил уже в воскресенье вечером посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко, удалось согласовать проекты двух «дорожных карт»: по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб. Восемь карт остались несогласованными, судьба остальных не уточняется. Сторонам удалось серьезно сблизить позиции по нефти и газу – дипломатично сообщил по итогам переговоров глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Но решение по главному «камню преткновения» – по компенсациям Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере России будет принято лишь после 2022 года, передал белорусский посол Семашко. После многочасовой встречи в Сочи президенты Путин и Лукашенко договорились продолжить диалог по налоговому маневру и ценам на российский газ для Белоруссии на следующей встрече – 20 декабря.

              На ваш взгляд

               
              Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



              Обсуждение: 317 комментариев
              Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в канун очередных переговоров с Москвой Лукашенко демонстрирует настрой на жесткий торг. В конце ноября белорусский лидер начал с российским руководством еще одну заочную полемику – на этот раз по договору о совместной охране границ. Одновременно с этим Лукашенко вновь выступил в амплуа главного патриота, гаранта независимой политики и суверенитета своей республики – именно так эксперты трактовали «историческое» заявление Лукашенко о том, что и Великая Отечественная, и война 1812 года были для Белоруссии «не нашими войнами».

              На этом фоне в Минске без какого-либо противодействия властей проходят русофобские протесты. Член Совета Федерации Игорь Морозов считает такие игры Лукашенко крайне опасными, и проводит параллели с периодом, который предшествовал Майдану в соседней Украине. «Я думаю, это самое опасное, что может произойти с руководством Белоруссии.

              Виктор Янукович тоже начинал с заигрывания с националистами. Мы знаем, чем это закончилось.

              Причем закончилось не только для самого Януковича, который не смог удержать тех, с кем он вступил в сотрудничество. Это закончилось разрушением Украины, разделением общества по духовным ценностям. Так началась гражданская война», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД. Морозов, при этом отметил: «Не думаю, что президент Лукашенко дает осознанно свободу этим разгулявшимся молодчикам с их русофобскими лозунгами. Эта инфекция пришла с Украины, она очень опасна, и вакцину нужно вводить немедленно». Белорусская власть может подавить это явление в корне, но игра с националистами может сыграть очень злую шутку с этой властью, подчеркнул сенатор.

              «Идет обкатка алгоритмов цветной революции, и удержать контроль над ситуацией в последующем будет крайне сложно, учитывая отработанные уличные действия, отработанные методы противодействия силам правопорядка. Нам остается только посожалеть, что власти Белоруссии допускают такие вещи», – сказал Морозов.  

              «Я практически уверен, что это «подогревание» националистической антироссийской оппозиции – один из элементов игры Лукашенко», – сказал газете ВЗГЛЯД российский политолог Михаил Ремизов. По его мнению, политическая оппозиция и примыкающая к ней среда гражданских активистов – это тот аргумент, который позволяет оказывать давление на Кремль в переговорном процессе. «С другой стороны, это позволит выстраивать долгосрочные контакты с Западом», – считает Ремизов. «Во всяком случае, это выглядит именно так. Что же касается результатов переговоров, то, на мой взгляд они отсутствуют как таковые. По крайней мере, нам о них ничего не известно», – добавил собеседник.

              Белорусский политолог Алексей Дзермант полагает: у властей республики нет интереса в том, чтобы использовать протесты в качестве переговорного аргумента в разговоре с Россией. Но при этом власть выбрала осторожную линию поведения – не провоцировать оппозиционеров, констатирует эксперт. «Тут надо учитывать тонкий политический момент. Если эту акцию разгонять силовым способом, то это, наверняка, может спровоцировать еще большую протестную активность, – сказал Дзермант газете ВЗГЛЯД. –

              Поэтому власти выбрали тактику: не поддаваться на провокационное поведение манифестантов. Все мы помним, как это было в Киеве

              – сначала небольшое число людей собирается, их разгоняют, и это становится катализатором полномасштабных выступлений. У нас, конечно, не такая ситуация, как в Киеве, но тем не менее, такая катализация тоже может произойти».

              «Плюс, мы понимаем, что возможна жесткая реакция западных стран – могут вернуть санкции против Беларуси и т.д. Всё это висит над нами, и никуда не исчезает», – добавил Дзермант.

              Белорусский политолог прогнозирует: протестная активность, если в нее не вмешиваться, угаснет сама собой. «Без какой-то подпитки, без эмоционального накала, у них нет, и не будет большой поддержки. Белорусское общество пока еще пребывает в достаточно спокойном режиме, и не будет раскачиваться из-за единичных выступлений сотни-другой человек», – подчеркнул белорусский эксперт.

              Но, добавил Дзермант, и в России должны понимать – такие настроения в белорусском обществе есть, они никуда не уходят. «Ситуация, при которой некоторые СМИ или отдельные политики позволяют себе достаточно негативные высказывания в адрес Белоруссии, это тоже не содействует укреплению позиции сторонников интеграции. Это скорее, играет в пользу тех людей, которые собираются на протесты. Это тоже надо понимать – не нужно давать им почву для спекуляций», – подчеркнул Дзермант.

              Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, в свою очередь, призвал не переоценивать масштабы акций оппозиции. «Во-первых, акции протеста оказались достаточно немногочисленными, во-вторых, непонятно – собственно, против чего были направлены эти протесты. Ведь в качестве цели заявляется, и изначально была заявлена экономическая интеграция; политическая интеграция в повестке не стоит, и это не подвергается сомнению», – сказал Коктыш газете ВЗГЛЯД.

              Что же касается самого переговорного процесса, то главный вопрос – «сумеют ли стороны гармонизировать экономическую среду», – полагает Коктыш. «Цель дорожных карт – не какие-то прорывы в отношениях, а создание сопоставимой среды для субъектов хозяйствования, как для одной страны – члена Союзного государства, так и для другой», – считает эксперт.

              «Если до переговоров было понятно, что по 16 «картам» есть разногласия, то это означает: еще оставалось большое пространство для торга по вопросам, которые вряд ли можно просто так взять и разрешить за шесть с небольшим часов переговоров», – заметил Коктыш.

              Алексей Дзермант еще более сдержанно оценил итоги многочасовых переговоров. «Встреча была не окончательной, а промежуточной. Во всяком случае, из заявлений, которые стали доступны в прессе, было понятно: все-таки некий прогресс есть. Это внушает надежду на то, что большинство вопросов может быть решено, и большинство «дорожных карт» подписано», – отметил белорусский эксперт. «Но очевидно, что переговорный процесс – достаточно тяжелый. Речь идет о подсчетах экономических бонусов, о бухгалтерских вопросах. Но я полагаю, что, хоть и медленно, но процесс идет в верном направлении, – подчеркнул белорусский эксперт.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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