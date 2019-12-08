Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко

Очередные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи об экономической интеграции в Союзном государстве прошли на фоне русофобского митинга в Минске. В отличие от других акций белорусской оппозиции, протестующие два дня подряд свободно ходят по городу под лозунгами «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты». По мнению экспертов, в акциях националистов у белорусских властей есть прямая заинтересованность.

В Киеве «евромайдан» начался из-за зависшей интеграции с Евросоюзом, в Минске радикальная оппозиция вышла на улицы из-за того, что процесс интеграции с Россией идет полным ходом – во всяком случае, так кажется оппозиции. Уже второй день в центре белорусской столицы проходят антироссийские митинги и шествия, сообщило белорусское издание «Наша Нiва».

Выступления оппозиционеров не санкционированы, но милиция им не препятствует. Так, накануне активисты «Белорусской христианской демократии» и другие «противники режима» спокойно простояли живой цепью. А в воскресенье протестующие беспрепятственно прошли по центру города до российского посольства.

Лозунги протестующих носили откровенно русофобский характер. Например, был замечен плакат с цитатой из «героя национального движения Беларуси Ростислава Лапицкого»: «Если ты знаешь, что в этой хате заночует москаль – спали ее! Если хлеб с этой нивы пойдет москалю – уничтожь ее!». Рядом несли плакат: «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты. Ты беги аж до Кремля, меньше будет москаля!». Не обошлось и без «соседской поддержки» – рядом с англоязычным лозунгом «Belarus is not Russia!» несли флаг запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН*).

«Позитивная часть» программы митингующих включала в себя лозунг интеграции в Евросоюз – так же как и в Киеве зимой 2013-2014 годов. «Зовут в ЕС, но это миф. Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии. В ЕС срезают бюджет на 2021-27 гг. – денег нет даже на Литву с Латвией. Какая интеграция?», – написал по этому поводу в своем Twitter сенатор Алексей Пушков. Российский парламентарий сравнил лозунги участников незаконной акции в Минске с «торговлей воздухом».

«Интеграции с Россией – нет!», – заявляли протестующие. Однако объективно говоря, никакого прорыва в интеграционных процессах в рамках Союзного государства не произошло. Накануне в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также правительственных делегаций двух стран. Переговоры – «юбилейные», в канун 20-летия подписания соглашений о создании Союзного государства России и Белоруссии. Но, судя по поступавшим после переговоров сообщениям, вряд ли это «юбилейное» общение можно назвать значимой вехой. Как отмечает ТАСС, Минск и Москва планировали к этой дате принять программу углубления интеграции, которая включает 31 интеграционную «дорожную карту».

Но как сообщил уже в воскресенье вечером посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко, удалось согласовать проекты двух «дорожных карт»: по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб. Восемь карт остались несогласованными, судьба остальных не уточняется. Сторонам удалось серьезно сблизить позиции по нефти и газу – дипломатично сообщил по итогам переговоров глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Но решение по главному «камню преткновения» – по компенсациям Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере России будет принято лишь после 2022 года, передал белорусский посол Семашко. После многочасовой встречи в Сочи президенты Путин и Лукашенко договорились продолжить диалог по налоговому маневру и ценам на российский газ для Белоруссии на следующей встрече – 20 декабря.

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Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в канун очередных переговоров с Москвой Лукашенко демонстрирует настрой на жесткий торг . В конце ноября белорусский лидер начал с российским руководством еще одну заочную полемику – на этот раз по договору о совместной охране границ. Одновременно с этим Лукашенко вновь выступил в амплуа главного патриота, гаранта независимой политики и суверенитета своей республики – именно так эксперты трактовали «историческое» заявление Лукашенко о том, что и Великая Отечественная, и война 1812 года были для Белоруссии «не нашими войнами».

На этом фоне в Минске без какого-либо противодействия властей проходят русофобские протесты. Член Совета Федерации Игорь Морозов считает такие игры Лукашенко крайне опасными, и проводит параллели с периодом, который предшествовал Майдану в соседней Украине. «Я думаю, это самое опасное, что может произойти с руководством Белоруссии.

Виктор Янукович тоже начинал с заигрывания с националистами. Мы знаем, чем это закончилось.

Причем закончилось не только для самого Януковича, который не смог удержать тех, с кем он вступил в сотрудничество. Это закончилось разрушением Украины, разделением общества по духовным ценностям. Так началась гражданская война», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД. Морозов, при этом отметил: «Не думаю, что президент Лукашенко дает осознанно свободу этим разгулявшимся молодчикам с их русофобскими лозунгами. Эта инфекция пришла с Украины, она очень опасна, и вакцину нужно вводить немедленно». Белорусская власть может подавить это явление в корне, но игра с националистами может сыграть очень злую шутку с этой властью, подчеркнул сенатор.

«Идет обкатка алгоритмов цветной революции, и удержать контроль над ситуацией в последующем будет крайне сложно, учитывая отработанные уличные действия, отработанные методы противодействия силам правопорядка. Нам остается только посожалеть, что власти Белоруссии допускают такие вещи», – сказал Морозов.

«Я практически уверен, что это «подогревание» националистической антироссийской оппозиции – один из элементов игры Лукашенко», – сказал газете ВЗГЛЯД российский политолог Михаил Ремизов. По его мнению, политическая оппозиция и примыкающая к ней среда гражданских активистов – это тот аргумент, который позволяет оказывать давление на Кремль в переговорном процессе. «С другой стороны, это позволит выстраивать долгосрочные контакты с Западом», – считает Ремизов. «Во всяком случае, это выглядит именно так. Что же касается результатов переговоров, то, на мой взгляд они отсутствуют как таковые. По крайней мере, нам о них ничего не известно», – добавил собеседник.

Белорусский политолог Алексей Дзермант полагает: у властей республики нет интереса в том, чтобы использовать протесты в качестве переговорного аргумента в разговоре с Россией. Но при этом власть выбрала осторожную линию поведения – не провоцировать оппозиционеров, констатирует эксперт. «Тут надо учитывать тонкий политический момент. Если эту акцию разгонять силовым способом, то это, наверняка, может спровоцировать еще большую протестную активность, – сказал Дзермант газете ВЗГЛЯД. –

Поэтому власти выбрали тактику: не поддаваться на провокационное поведение манифестантов. Все мы помним, как это было в Киеве

– сначала небольшое число людей собирается, их разгоняют, и это становится катализатором полномасштабных выступлений. У нас, конечно, не такая ситуация, как в Киеве, но тем не менее, такая катализация тоже может произойти».

«Плюс, мы понимаем, что возможна жесткая реакция западных стран – могут вернуть санкции против Беларуси и т.д. Всё это висит над нами, и никуда не исчезает», – добавил Дзермант.

Белорусский политолог прогнозирует: протестная активность, если в нее не вмешиваться, угаснет сама собой. «Без какой-то подпитки, без эмоционального накала, у них нет, и не будет большой поддержки. Белорусское общество пока еще пребывает в достаточно спокойном режиме, и не будет раскачиваться из-за единичных выступлений сотни-другой человек», – подчеркнул белорусский эксперт.

Но, добавил Дзермант, и в России должны понимать – такие настроения в белорусском обществе есть, они никуда не уходят. «Ситуация, при которой некоторые СМИ или отдельные политики позволяют себе достаточно негативные высказывания в адрес Белоруссии, это тоже не содействует укреплению позиции сторонников интеграции. Это скорее, играет в пользу тех людей, которые собираются на протесты. Это тоже надо понимать – не нужно давать им почву для спекуляций», – подчеркнул Дзермант.

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Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, в свою очередь, призвал не переоценивать масштабы акций оппозиции. «Во-первых, акции протеста оказались достаточно немногочисленными, во-вторых, непонятно – собственно, против чего были направлены эти протесты. Ведь в качестве цели заявляется, и изначально была заявлена экономическая интеграция; политическая интеграция в повестке не стоит, и это не подвергается сомнению», – сказал Коктыш газете ВЗГЛЯД.

Что же касается самого переговорного процесса, то главный вопрос – «сумеют ли стороны гармонизировать экономическую среду», – полагает Коктыш. «Цель дорожных карт – не какие-то прорывы в отношениях, а создание сопоставимой среды для субъектов хозяйствования, как для одной страны – члена Союзного государства, так и для другой», – считает эксперт.

«Если до переговоров было понятно, что по 16 «картам» есть разногласия, то это означает: еще оставалось большое пространство для торга по вопросам, которые вряд ли можно просто так взять и разрешить за шесть с небольшим часов переговоров», – заметил Коктыш.

Алексей Дзермант еще более сдержанно оценил итоги многочасовых переговоров. «Встреча была не окончательной, а промежуточной. Во всяком случае, из заявлений, которые стали доступны в прессе, было понятно: все-таки некий прогресс есть. Это внушает надежду на то, что большинство вопросов может быть решено, и большинство «дорожных карт» подписано», – отметил белорусский эксперт. «Но очевидно, что переговорный процесс – достаточно тяжелый. Речь идет о подсчетах экономических бонусов, о бухгалтерских вопросах. Но я полагаю, что, хоть и медленно, но процесс идет в верном направлении, – подчеркнул белорусский эксперт.

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