В Белоруссии прошли акции против интеграции с Россией

В Минске прошли несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией.

Одна из акций началась на Октябрьской площади возле Дворца республики в полдень и продлилась около пяти часов. На ней несколько сотен протестующих высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания дорожных карт, полагая, что это может повлечь утрату суверенитета Белоруссии, передает РИА «Новости».

Во время движения участники акции скандировали «Жыве Беларусь!» («Живет Белоруссия!») и «Незалежнасць» («Независимость») и выступали против властей. Отмечается, что некоторые из них развернули бело-красно-белые флаги, а также флаги Евросоюза, выступая тем самым за развитие контактов с ЕС.

Координатор акции, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал протестующих вновь собраться на Октябрьской площади завтра днем.

Перед этим прошло еще одно несанкционированное мероприятие, организованное общественной кампанией «Свежий ветер». Люди выстроились в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка и около получаса стояли, держась за руки.

Усиленные наряды милиции в происходящее не вмешивались, но не давали участникам акций выходить на проезжую часть, чтобы не мешать движению.

Согласно заявлениям представителей оппозиции, акции приурочены к переговорам президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Напомним, переговоры лидеров России и Белоруссии проходят в Сочи. Владимир Путин отметил значимость встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

А Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией. Также белорусский лидер пошутил по поводу диверсии Пескова.