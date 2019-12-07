Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил по поводу диверсии Пескова, когда на переговорах с Владимиром Путиным после вступительного слова двух лидеров неожиданно выключился свет.

«Закончилось (электричество)», – пошутил Путин.

«Это все Дима Песков (пресс-секретарь российского лидера), я знаю», – ответил в шутку Лукашенко, передает РИА «Новости».

После чего делегации посмеялись и продолжили переговоры.

Ранее Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.

А Владимир Путин, открывая переговоры, отметил значимость встречи лидеров России и Белоруссии именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.