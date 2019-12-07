Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи сказал, чего хочет республика от интеграции с Россией.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия», – передает ТАСС слова Лукашенко.

«Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», – сказал глава Белоруссии.

В противном случае, по его словам, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

Лукашенко сообщил, что прибыл в Сочи для анализа договора о Союзном государстве. «Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо», – добавил он.

Путин, открывая переговоры с Лукашенко, отметил значимость встречи лидеров России и Белоруссии именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

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