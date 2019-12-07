Путин указал на важность встречи с Лукашенко

Президент Владимир Путин, открывая переговоры с Александром Лукашенко, отметил значимость встречи лидеров России и Белоруссии именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

«Мы вам благодарны за то, что вы приняли приглашение и приехали сюда именно сегодня, это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору», – приводит его слова ТАСС.

«Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзом государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, и что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами», – сказал Путин.

В субботу Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с главой российского государства.

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